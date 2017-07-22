Как сообщает полиция Нортгемптоншира, в Великобритании совершено ограбление грузовика, в котором перевозилась большая партиясмартфонов Apple. Сумма ущерба оценивается в 6,6 млн долларов.
Перевозка ценного груза осуществлялась на грузовике, управляемым одним водителем в сопровождении охранника. Инцидент произошел около 20:00 вечера во вторник, 10 ноября.
На съезде с шоссе M1, где фура была вынуждена остановиться, на водителя и охранника было совершенно нападение. Они были связаны и вместе с грабителями доехали на грузовике до городка Крик в графстве Нортгемптоншир.
Ограбление было тщательно спланировано. В новом месте грабителей ожидал грузовик, в который были перегружены смартфоны. Водитель и охранник были оставлены связанными в своей машине, а грабители скрылись.
Позднее указанный пострадавшими грузовик был найден в городке Латтерворт, графство Лестершир. Предполагается, что там грабители снова перегрузили 48 поддонов с продуктами Apple на третий автомобиль и скрылись.
Вчера, 17 ноября, полиция графства Нортгемптоншира обратилась к свидетелям происшествия с просьбой помочь расследованию. Полиция также призвала к сотрудничеству тех, к кому могли обратиться неизвестные с предложением о продаже большой партии новых смартфонов Apple, полученных при необычных обстоятельствах или по подозрительно низким ценам.
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