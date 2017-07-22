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В Великобритании украли фуру со смартфонами Apple на 6,6 млн долларов

18 ноября 2020, 17:43




Как сообщает полиция Нортгемптоншира, в Великобритании совершено ограбление грузовика, в котором перевозилась большая партия смартфонов Apple. Сумма ущерба оценивается в 6,6 млн долларов.

Перевозка ценного груза осуществлялась на грузовике, управляемым одним водителем в сопровождении охранника. Инцидент произошел около 20:00 вечера во вторник, 10 ноября.

В Великобритании украли фуру со смартфонами Apple на 6,6 млн долларов


На съезде с шоссе M1, где фура была вынуждена остановиться, на водителя и охранника было совершенно нападение. Они были связаны и вместе с грабителями доехали на грузовике до городка Крик в графстве Нортгемптоншир.

Ограбление было тщательно спланировано. В новом месте грабителей ожидал грузовик, в который были перегружены смартфоны. Водитель и охранник были оставлены связанными в своей машине, а грабители скрылись.

Позднее указанный пострадавшими грузовик был найден в городке Латтерворт, графство Лестершир. Предполагается, что там грабители снова перегрузили 48 поддонов с продуктами Apple на третий автомобиль и скрылись.



Вчера, 17 ноября, полиция графства Нортгемптоншира обратилась к свидетелям происшествия с просьбой помочь расследованию. Полиция также призвала к сотрудничеству тех, к кому могли обратиться неизвестные с предложением о продаже большой партии новых смартфонов Apple, полученных при необычных обстоятельствах или по подозрительно низким ценам.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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