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NVIDIA добавила поддержку ИИ в игры Call of Duty, War Thunder, Enlisted и Ready or Not

18 ноября 2020, 19:06




NVIDIA сообщает о существенной доработке четырех игр, где теперь появилась поддержка рендеринга на базе искусственного интеллекта. В число новых игр попали: Call of Duty: Black Ops Cold War; War Thunder; Enlisted и Ready or Not.

NVIDIA добавила поддержку ИИ в игры Call of Duty, War Thunder, Enlisted и Ready or Not


Новый тип рендеринга построен на базе собственного механизма NVIDIA, получившего название Deep Learning Super Sampling (DLSS). Он позволяет реализовать игровой рендеринг в реальном времени, но сделав это иначе, чем традиционным способом через сплайны. Новый метод, построенный на базе ИИ, обеспечивает не только сверхвысокое разрешение, но и существенное повышение производительности.

NVIDIA добавила поддержку ИИ в игры Call of Duty, War Thunder, Enlisted и Ready or Not


Принцип работы DLSS построен на базе классического рендеринга, который выполняется на первом этапе обработки при значительно меньшем количестве восстанавливаемых пикселей. На следующем этапе подключается ИИ, который осуществляет повышение четкости изображения и увеличение разрешения за счет операций по методам ИИ. В результате геймеры получают невиданный ранее прирост производительности.

NVIDIA добавила поддержку ИИ в игры Call of Duty, War Thunder, Enlisted и Ready or Not


Непосредственный ИИ-рендеринг игр производится на графических процессорах GeForce RTX с использованием тензорных ядер.

На сегодняшний день поддержкой DLSS уже оснащены более 25 игр. Благодаря новому механизму значительно увеличена частота кадров в игровых программах. Геймеры получили высокопроизводительный игровой процесс, опираясь на возможности GeForce RTX, отличающийся максимальным разрешением и высокой детализацией. Они могут также применять иммерсивные эффекты с трассировкой лучей.

NVIDIA добавила поддержку ИИ в игры Call of Duty, War Thunder, Enlisted и Ready or Not




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