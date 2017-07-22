NVIDIA сообщает о существенной доработке четырех игр, где теперь появилась поддержка рендеринга на базе искусственного интеллекта. В число новых игр попали: Call of Duty: Black Ops Cold War; War Thunder; Enlisted и Ready or Not.
Новый тип рендеринга построен на базе собственного механизма NVIDIA, получившего название Deep Learning Super Sampling (DLSS). Он позволяет реализовать игровой рендеринг в реальном времени, но сделав это иначе, чем традиционным способом через сплайны. Новый метод, построенный на базе ИИ, обеспечивает не только сверхвысокое разрешение, но и существенное повышение производительности.
Принцип работы DLSS построен на базе классического рендеринга, который выполняется на первом этапе обработки при значительно меньшем количестве восстанавливаемых пикселей. На следующем этапе подключается ИИ, который осуществляет повышение четкости изображения и увеличение разрешения за счет операций по методам ИИ. В результате геймеры получают невиданный ранее прирост производительности.
Непосредственный ИИ-рендеринг игр производится на графических процессорах GeForce RTX с использованием тензорных ядер.
На сегодняшний день поддержкой DLSS уже оснащены более 25 игр. Благодаря новому механизму значительно увеличена частота кадров в игровых программах. Геймеры получили высокопроизводительный игровой процесс, опираясь на возможности GeForce RTX, отличающийся максимальным разрешением и высокой детализацией. Они могут также применять иммерсивные эффекты с трассировкой лучей.
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