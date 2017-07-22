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Суперкомпьютер Fugaku на базе ARM сохранил за собой первое место в Top500

18 ноября 2020, 21:41




Суперкомпьютер Fugaku на базе ARM сохранил за собой первое место в Top500 высокопроизводительных HPC-систем на базе ARM-архитектуры. Fugaku - это совместная разработка крупного японского научно-исследовательского института RIKEN и компании Fujitsu. Суперкомпьютеру удалось добиться этого высокого достижения уже во второй раз.

Суперкомпьютер Fugaku


Отмечается, что оно отражает мастерство и высокий уровень японских разработчиков, способных выстраивать крупные системы с высоким уровнем энергоэффективности, производительности и масштабируемости. Оно также отражает накопление ими большого практического опыта в строительстве подобных HPC-систем и широкое участие в распространении HPC-решений на базе ARM в экосистеме.

Суперкомпьютер Fugaku


Недавно Национальный вычислительный институт Республики Корея (ETRI) объявил о планах по строительству нового суперкомпьютера K-AB21 ('Artificial Brain 21'). В его основе будет применяться микропроцессорная платформа Neoverse V1 (прежде носившие кодовое название Zeus) с расширениями ARM Scalable Vector Extensions (SVE). При создании суперкомпьютера ETRI поставила перед собой цель достичь уровня производительности 16 терафлопс на процессор и 1600 терафлопс на стойку при одновременном снижении энергопотребления на 60%.

платформа Neoverse V1


В основе платформы Neoverse V1 будет применяться семейство процессоров Cortex-X1 Hera, которые будут выпускаться сразу на трех техпроцессах - 10, 7 и 5 нм. Они будут иметь от 1 до 8 ядер с частотой до 3,0 ГГц на CPU-0.

платформа Neoverse V1


Ожидается, что новые решения позволят составить конкуренцию уже существующим х86-64 продуктам от других производителей. При оптимизации планируется отход от классических методов, требующих соблюдения негласного баланса между энергопотреблением, производительностью и площадью кристалла. Будет сделан акцент на реализацию новых вычислительных возможностей и рост вычислительной мощности оборудования.



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