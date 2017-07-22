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Марсоход NASA Curiosity сделал новое селфи

18 ноября 2020, 23:16




Марсоход NASA Mars Curiosity продолжает исследовать Красную планету уже более восьми лет. Он по-прежнему отлично работает и недавно сделал небольшой перерыв в сборе и анализе образцов, чтобы произвести фотосъемку в стиле селфи. Этот снимок сразу стал популярным во всем мире.

Марсоход NASA Curiosity


Марсоход появился на Марсе в 2012 году и ведёт там работу по сей день. В настоящее время Кьюриосити находится в районе, известном как «Мэри Эннинг» (Mary Anning). Он изучает этот район с июля и, используя свою буровую установку, собирает образцы горных пород, чтобы проанализировать их, а затем отправить данные на Землю.

Такое продолжительное время работы стало возможным благодаря использованию на марсоходе ядерного двигателя.

В перерывах между работой сотрудники NASA, управляющие марсоходом с Земли, «попросили» робота сделать быстрое селфи. Инженеры управляют марсоходом из своих домов, что стало мерой безопасности во время пандемии коронавируса. Неизвестно, было ли это селфи чьей то шуткой или запланированной акцией.

На кадре видно, что Сuriosity изменился. Сейчас его корпус покрыт слоем марсианской пыли.

В то же время непонятно, как ему удалось сделать селфи, если у него нет специальной оптики. Точнее оптика есть, но она расположена на выносной массивной штанге, а ее не видно на фотографии.

Марсоход NASA Curiosity


Анализ снимка позволяет сделать вывод, что он был отредактирован. По всей видимости, было несколько снимков селфи со смещением выносной штанги. После этого штанга была отретуширована, что позволило получить «окончательный снимок» как бы с «расстояния вытянутой руки» и без артефактов.



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