РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Microsoft: «Нехватка Xbox Series X сохранится на рынке до апреля 2021 года»

19 ноября 2020, 09:23




Финансовый директор Microsoft Тим Стюарт, выступая на виртуальной конференции Jefferies Interactive Entertainment, заявил, что в настоящее время наблюдается повышенный спрос в рознице на игровые консоли Xbox Series X нового поколения, анонс которых состоялся недавно. Стюарт заявил также, то ли в шутку, то ли всерьез, что компания может столкнуться с нехваткой своих запасов.

Согласно предварительный оценкам Microsoft, нехватка может возникнуть уже в I кв. 2021 года после периода рождественских распродаж, который традиционно связан с повышенным потребительским спросом. Если прогнозы подтвердятся, то эта информация может быть сигналом для геймеров, которые не торопятся с покупкой и отложили ее на следующий год. Хотя есть и другая версия, что таким «рекламным» приемом Microsoft привлекает больше внимания, чтобы убедить геймеров в необходимости покупки их консоли именно сейчас.

Microsoft: «Нехватка Xbox Series X сохранится на рынке до апреля 2021 года»


Издание Ubergizmo также опубликовало прогноз, согласно которому запасы Microsoft закончатся уже до апреля 2021 года, и компания действительно может столкнуться с дефицитом консолей в первом квартале 2021 года.

Ряд профессиональных изданий отмечают, что эта новость не кажется им неожиданной. Отмечается, что Xbox Series X - это шаг вперед для Microsoft, и рынок восторженно встретил игровую консоль следующего поколения, а поклонники Xbox сметают ее с полок, как только она поступает в продажу.

Сообщается также, что аналогичный прогноз высказала Sony, отмечая, что сформировался даже «спекулятивный рынок» и появились «скальперы», которые скупают небольшие партии PS5 и продают их на eBay за 2000 долларов США - это намного дороже, чем фактически заплаченная ими цена при розничной покупке.

Эксперты говорят о существовании вероятности того, что аналогичные тренды могли сформироваться и в отношении Xbox Series X. Там тоже могли появиться свои «скальперы», которые торгуют консолями Microsoft на площадках электронной торговли по более высокой цене.

Эксперты пока выступают чаще с рекомендациями сохранять терпение, и столкнувшись с отсутствием Xbox Series X на официальной торговой площадке, продолжать следить, ожидая ее появления, чтобы сделать заказ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • NVIDIA добавила поддержку ИИ в игры Call of Duty, War Thunder, Enlisted и Ready or Not
  • NVIDIA дополнит линейку Ampere «промежуточной» видеокартой GeForce RTX 3080 Ti
  • Дизайн видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже известен
  • GeForce RTX 3080 существенно опередил AMD Radeon RX 6800XT на оценочном тесте производительности
  • AMD представила видеокарты Radeon RX 6000: Nvidia придется подвинуться

    • следующая новость
    MSI анонсировала монитор PRO MP242 как элемент комплексной системы оснащения рабочего стола

    предыдущая новость
    Марсоход NASA Curiosity сделал новое селфи

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший SSD Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 ноября, 2020

    MSI анонсировала монитор PRO MP242 как элемент комплексной системы оснащения рабочего стола

    Microsoft: «Нехватка Xbox Series X сохранится на рынке до апреля 2021 года»

    18 ноября, 2020

    Марсоход NASA Curiosity сделал новое селфи

    Суперкомпьютер Fugaku на базе ARM сохранил за собой первое место в Top500

    NVIDIA добавила поддержку ИИ в игры Call of Duty, War Thunder, Enlisted и Ready or Not

    В Великобритании украли фуру со смартфонами Apple на 6,6 млн долларов

    Apple вдвое снизила комиссию для разработчиков App Store с доходом менее 1 млн долларов

    OPPO, Xiaomi, Huawei и Apple могут выпустить складные телефоны в 2021 году

    Экран Apple iPhone 12 Pro Max назван лучшим дисплеем для смартфонов: побито 11 рекордов

    Desklab выпустила универсальный «гаджет-монитор-динамик» DLab

    EVGA выпустила новые модели блоков питания серии Bronze

    17 ноября, 2020

    MediaTek покупает производство Intel Enpirion за 85 млн долларов

    Производственные 5-нм и 7-нм мощности TSMC полностью загружены до второй половины 2021 года

    Microsoft анонсировала процессор безопасности Microsoft Pluton

    Три новых концепта OPPO из будущего на INNO DAY 2020

    Oppo получила патент на выдвижную камеру с 15-кратным гибридным зумом

    Складной iPhone появится в сентябре 2022 года

    Huawei подтвердила продажу бренда Honor

    Полиция Испании арестовала пятерых человек за кражу iPhone со склада Amazon на сумму полмиллиона долларов

    Уоррен Баффет избавился в сентябре от 36 млн акций Apple

    ССЫЛКИ