Финансовый директор Microsoft Тим Стюарт, выступая на виртуальной конференции Jefferies Interactive Entertainment, заявил, что в настоящее время наблюдается повышенный спрос в рознице на игровые консоли Xbox Series X нового поколения, анонс которых состоялся недавно. Стюарт заявил также, то ли в шутку, то ли всерьез, что компания может столкнуться с нехваткой своих запасов.
Согласно предварительный оценкам Microsoft, нехватка может возникнуть уже в I кв. 2021 года после периода рождественских распродаж, который традиционно связан с повышенным потребительским спросом. Если прогнозы подтвердятся, то эта информация может быть сигналом для геймеров, которые не торопятся с покупкой и отложили ее на следующий год. Хотя есть и другая версия, что таким «рекламным» приемом Microsoft привлекает больше внимания, чтобы убедить геймеров в необходимости покупки их консоли именно сейчас.
Издание Ubergizmo также опубликовало прогноз, согласно которому запасы Microsoft закончатся уже до апреля 2021 года, и компания действительно может столкнуться с дефицитом консолей в первом квартале 2021 года.
Ряд профессиональных изданий отмечают, что эта новость не кажется им неожиданной. Отмечается, что Xbox Series X - это шаг вперед для Microsoft, и рынок восторженно встретил игровую консоль следующего поколения, а поклонники Xbox сметают ее с полок, как только она поступает в продажу.
Сообщается также, что аналогичный прогноз высказала Sony, отмечая, что сформировался даже «спекулятивный рынок» и появились «скальперы», которые скупают небольшие партии PS5 и продают их на eBay за 2000 долларов США - это намного дороже, чем фактически заплаченная ими цена при розничной покупке.
Эксперты говорят о существовании вероятности того, что аналогичные тренды могли сформироваться и в отношении Xbox Series X. Там тоже могли появиться свои «скальперы», которые торгуют консолями Microsoft на площадках электронной торговли по более высокой цене.
Эксперты пока выступают чаще с рекомендациями сохранять терпение, и столкнувшись с отсутствием Xbox Series X на официальной торговой площадке, продолжать следить, ожидая ее появления, чтобы сделать заказ.
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