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MSI анонсировала монитор PRO MP242 как элемент комплексной системы оснащения рабочего стола

19 ноября 2020, 11:38




Компания MSI объявила о выпуске новой модели монитора профессиональной серии MSI PRO. Это модель PRO MP242. Хотя серия Pro предназначена для коммерческого и профессионального использования, MSI позиционирует свой новый продукт более широко - как универсальное решение, которое должно использовать другие наработки и инновации профессионального, в частности, геймерского рынка.

Компания MSI давно признана на рынке как лидер по выпуску игрового оборудования. Компания является пионером по внедрению инновационных технологий. Теперь MSI готова распространять их на широкий массовый рынок.

монитор PRO MP242


Новизна решений на рынке мониторов видится со стороны MSI во внедрении разного рода элементов, которые помогают более эффективно использовать экран. Например, модель PRO MP242 оснащена несколькими режимами, каждый из которых помогает выбрать наиболее эффективный способ для определенной прикладной задачи.

Например, если монитор предназначен детям для учебы, то в разных ситуациях он может применяться по-разному. Например, экранный вывод можно разделить на части, что позволяет одновременно читать текст и разглядывать изображения. Благодаря регулируемому повороту, экран PRO MP242P можно развернуть на 90° и смотреть на него вертикально, если в этом есть необходимость.

монитор PRO MP242


MSI рассматривает монитор как элемент аудиовизуального решения для массового рынка, а не просто как самодостаточный продукт. Например, предлагается использовать специальные держатели, как скажем, модель MSI MT81, которые позволяют эффективно использовать пространство рабочего стола. А если компьютерный блок расположить сзади монитора, то можно повысить эффективность рабочего пространства еще больше. Для этого в линейке MSI есть соответствующее решение - MSI Cubi.

монитор PRO MP242


Два встроенные динамика мощностью 2 Вт позволяют слушать аудио, проводить видеоконференции или участвовать в онлайн-курсах без подключения внешних динамиков и наушников. Эти элементы также дополняют концепцию монитора как элемента полноценного решения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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