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В Госдуму внесен законопроект, который позволит наложить санкции на Twitter, Facebook и YouTube

19 ноября 2020, 13:10




Представители комитета по информационной политике Госдумы РФ во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия») и Сергеем Боярским, а также членом Совфеда Алексеем Пушковым внесли в Госдуму законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента, сообщает российское информационное агентство REGNUM.

Авторы не скрывают своей цели - создание законодательных норм, которые позволят в дальнейшем наложить санкции на Twitter, Facebook и YouTube.

В Госдуму внесен законопроект, который позволит наложить санкции против Twitter, Facebook и YouTube


Законопроект вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Такой статус может присвоить владельцу информационного ресурса Генеральный прокурор по согласованию с МИД России, если они оценивают действия такого владельца как допускающие, в том числе, дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации.

Решение о введении нового статуса может быть принято также в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан.

К такому владельцу информационного ресурса - нарушителя могут применяться меры реагирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, следует из документа.



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