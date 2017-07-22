По внутренним подразделениям Apple распространили документ, который попал в руки издания MacRumors. В нем сообщается, что у некоторых дисплеев iPhone 12 обнаружено загадочное мерцание с оттенками от серого до зеленого. Сообщается, что свечение возникает непреднамеренно, но при определенных условиях. Apple уже признала (внутри компании) наличие проблемы и ведет тщательное расследование.
Источником информации для Apple о таинственном явлении стал документ, предоставленный на этой неделе одним из ее авторизованных поставщиков услуг. В нем говорится, что некоторые клиенты столкнулись с подобной проблемой у своих смартфонов. Apple посоветовала техническим специалистам не принимать на обслуживание такие смартфоны iPhone, по крайней мере, на данный момент, и советовать клиентам, обновить iPhone до последней версии iOS, чтобы устранить возникшую проблему.
Такой ответ предполагает, что Apple уже, возможно, нашла причину проблемы и понимает, как решить ее в будущем. Очевидно, что решение будет программным и потребует выпуска обновления программного обеспечения iPhone.
По слухам, аналогичная проблема с экраном, где возникали зеленые блики, возникала и раньше. В число причастных называют модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Сообщается, что Apple смогла исправить эту проблему путем выпуска обновленной версии iOS 13.6.1.
Жалобы на таинственный эффект уже поступали через ряд англоязычных форумов и в онлайн-сообществах. Среди затронутых моделей называют iPhone 12. Однако проблема может коснуться также iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Судя по сообщениям клиентов, проблема возникает при яркости около 90% или немного ниже. Пользователи сталкиваются с этой проблемой в iOS 14.1, iOS 14.2 и, по-видимому, в первых двух бета-версиях iOS 14.3. Мерцание или свечение не всегда бывает постоянным, у некоторых клиентов оно исчезает через короткое время.
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