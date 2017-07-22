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У некоторых моделей iPhone 12 обнаружено загадочное серо-зеленое мерцание на экране

19 ноября 2020, 14:12




По внутренним подразделениям Apple распространили документ, который попал в руки издания MacRumors. В нем сообщается, что у некоторых дисплеев iPhone 12 обнаружено загадочное мерцание с оттенками от серого до зеленого. Сообщается, что свечение возникает непреднамеренно, но при определенных условиях. Apple уже признала (внутри компании) наличие проблемы и ведет тщательное расследование.

У некоторых iPhone 12 обнаружено загадочное серо-зеленое мерцание на экране


Источником информации для Apple о таинственном явлении стал документ, предоставленный на этой неделе одним из ее авторизованных поставщиков услуг. В нем говорится, что некоторые клиенты столкнулись с подобной проблемой у своих смартфонов. Apple посоветовала техническим специалистам не принимать на обслуживание такие смартфоны iPhone, по крайней мере, на данный момент, и советовать клиентам, обновить iPhone до последней версии iOS, чтобы устранить возникшую проблему.

У некоторых iPhone 12 обнаружено загадочное серо-зеленое мерцание на экране


Такой ответ предполагает, что Apple уже, возможно, нашла причину проблемы и понимает, как решить ее в будущем. Очевидно, что решение будет программным и потребует выпуска обновления программного обеспечения iPhone.

По слухам, аналогичная проблема с экраном, где возникали зеленые блики, возникала и раньше. В число причастных называют модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Сообщается, что Apple смогла исправить эту проблему путем выпуска обновленной версии iOS 13.6.1.

Жалобы на таинственный эффект уже поступали через ряд англоязычных форумов и в онлайн-сообществах. Среди затронутых моделей называют iPhone 12. Однако проблема может коснуться также iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

У некоторых iPhone 12 обнаружено загадочное серо-зеленое мерцание на экране


Судя по сообщениям клиентов, проблема возникает при яркости около 90% или немного ниже. Пользователи сталкиваются с этой проблемой в iOS 14.1, iOS 14.2 и, по-видимому, в первых двух бета-версиях iOS 14.3. Мерцание или свечение не всегда бывает постоянным, у некоторых клиентов оно исчезает через короткое время.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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