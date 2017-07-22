Как сообщает тайваньская исследовательская компания TrendForce, Apple планирует переход на чипсет A15 следующего поколения с выпуском iPhone 2021 года. Новый чип будет производиться тайваньской компанией TSMC на базе технологического процесса 5 нм+. Уже объявлены планы начала массового выпуска таких чипов в 3 кв. 2021 года.
По данным TSMC, процесс 5 нм+ (еще называемый N5P) является усовершенствованной версией существующего техпроцесса 5 нм. Улучшения затрагивают, в первую очередь, комплекс мероприятий, связанных с повышением его производительности при снижении энергопотерь и росте энергоэффективности.
В современных моделях iPhone 12 сейчас применяется чип A14 Bionic. Это первый чип для смартфонов, который был изготовлен по 5-нм техпроцессу. Его производством занята компания TSMC.
По оценкам TrendForce, существует высокая вероятность, что в iPhone 2022 года дебютирует чип следующего поколения - A16. Он будет изготавливаться на основе 4-нм техпроцесса, разработкой будет заниматься TSMC. Ожидается, что он покажет дальнейшее улучшение производительности, энергоэффективности и плотности размещения микросхем на кристалле.
Принимая во внимание, что TSMC производит также чипы Apple Silicon для мобильных и настольных систем Apple, в том числе чип M1 на основе 5-нм техпроцесса, можно предположить, что в будущем одни и те же технологические усовершенствования будут распространятся сразу на всю линейку чипов Apple.
Уже появились слухи, что TSMC и Samsung Electronics приступили к разработке технологических основ для будущих процессов 3 и 2 нм. Ожидается, что эти технологии вступят в фазу массового производства к 2025 году.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".