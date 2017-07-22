Тайваньская корпорация Cooler Master, выпускающая компьютерные комплектующие с 1992 году и специализирующаяся на производстве компьютерных корпусов, блоков питания, кулеров, систем охлаждения, игровой периферии и других комплектующих, недавно провела кампанию на Kickstarter по сбору средств на разработку премиального корпуса Pi Case 40 для миникомпьютера Raspberry Pi 4.
Эта кампания имела невероятный успех. Завершив разработку, Cooler Master повторно вышла на Kickstarter для сбора средств на производство. Вторая кампания достигла 3500%-го результата от первоначальной цели финансирования, а намеченную сумму удалось полностью собрать менее чем за час.
Получив необходимые средств, Cooler Master теперь готова официально объявить о выпуске Pi Case 40. Поставленная цель достигнута: создан идеальный портативный и прочный корпус для Raspberry Pi 4.
Cooler Master разработала надежный и прочный корпус премиум-класса для профессиональных пользователей Raspberry Pi. Корпус выполнен из гладкого алюминия и закрывает плату Raspberry Pi. Дополнительную защиту создает высококачественный бампер из термопластичного полиуретана (ТПУ). В комплекте прилагается полный набор дополнительных панелей для разных сценариев использования.
После сборки система работает совершенно бесшумно, оставаясь прохладной внутри благодаря эксклюзивной конструкции Pi Case 40 с пассивным охлаждением. Роль большого пассивного радиатора играет алюминиевый сердечник, который обеспечивает необходимую эффективность отвода тепла даже на высоких частотах разгона GPU и CPU внутри Pi Case 40.
К Pi Case 40 разработано специальное программное обеспечение (Pi Tool), которое поставляется с открытым исходным кодом. Утилита предоставляет доступ к предустановленным профилям разгона. Они были подтверждены в проведенных тестах. Pi Tool предоставляет также средства для мониторинга показателей системы и для назначения пользовательских функций встроенной перепрограммируемой кнопке. Cooler Master официально позволяет всем желающим управлять и вносить изменения в программу без роялти.
Все порты ввода-вывода выведены на одну торцевую поверхность. Доступ к ним предоставляется через боковую крышку в бампере ТПУ. Разъемы дисплея и камеры остаются защищенными внутри корпуса, а прорезь в бампере ТПУ позволяет вывести оба кабеля за пределы корпуса.
Благодаря универсальному креплению и набору из четырех кронштейнов VESA корпус можно крепить к любой поверхности и монитору.
Pi Case 40 будет доступен в январе-феврале 2021 года по цене 30,99 долларов (2400 руб.).
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