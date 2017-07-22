Главный редактор XDA Developers Мишаал Рахман рассказал, что уже известно сегодня о будущем флагманском смартфоне Xiaomi MI 11. Предположительно, он должен появиться на рынке в первом квартале следующего года в паре со старшей моделью Mi 11 Pro.
Поскольку также известно, что приблизительно в то же время появится другой флагман - Samsung Galaxy S21, то очевидно: Xiaomi постарается сделать все возможное, чтобы затмить модель южнокорейского лидера либо выступить с ним, как минимум, на равных.
Прежде всего, Мишаал Рахман обратил внимание на загадочный аппарат под названием Venus, который упоминается в бета-версии программного кода MIUI. Согласно указанным там ограничениям, можно предположить, что будущий Xiaomi MI 11 будет относиться к устройствам среднего класса и получит чипсет Qualcomm.
Позднее появилась более полная информация: смартфон MI 11 будет построен на флагманской мобильной платформе Snapdragon 875.
Про его «старшего брата - смартфон Xiaomi Mi 11 Pro - уже известно, что он будет оснащаться дисплеем со скругленными краями, а его дизайн предполагает наличие выреза под камеру. По различным причинам, эксперты ожидают, что разрешение дисплея будущего флагманского смартфона Xiaomi будет соответствовать уровню Quad HD+, а частота обновления составит 120 Гц.
В настоящее время, отметил Рахман, уже известно, что у дисплея Mi 11 также будут изогнутые края. Как и модель Pro, Xiaomi Mi 11, вероятно, получит вырез под камеру. Однако информации о разрешении экрана пока нет. Неизвестно, будет ли эта модель поддерживать разрешение Quad HD+ или все-таки она останется на уровне Full HD+. Все-таки разница между Full HD (1920х1080) и Quad HD (2560х1440) достаточно большая.
Смартфон Xiaomi Mi 11 будет оснащен системой из трех камер с основным 108-мегапиксельным объективом. В состав блока камер войдет сверхширокоугольный сенсор, способный делать макроснимки. Ожидается, что Mi 11 будет поддерживать зум, уровень которого может достигать 30. Остальные детали смартфона остаются в тайне.
В то же время, модель Mi 11 Pro появится с технологией биннинга «4-в-1». Речь идет о совместном использовании оптических данных, собранных различными сенсорами, что в итоге позволит получать снимки с феноменально высоким разрешением 50 мегапикселей. Ожидается, что на задней панели будет установлен 12-мегапиксельный или 48-мегапиксельный телеобъектив.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".