В листинге Google Play появилась информация о новом, неизвестном бюджетном хромбуке с процессором AMD Ryzen. Есть основания предположить, что его разработкой занимается Google. Новость была опубликована от имени портала 91Mobiles, который обнаружил неизвестное устройство с кодовым именем «Zork».
Прежде всего, привлекло внимание имя Zork. Оно уже встречалось в других тестовых прогонах, но в иной аппаратной конфигурации. Поэтому эта информация потребовала разъяснений.
Эксперты 91Mobiles дали ссылку на листинг по результатам тестового прогона, где содержалась информация о ряде характеристик модели: название процессора, объем оперативной памяти, тип дисплея. Согласно опубликованному листингу, тестируемый хромбук был оснащен процессором AMD Ryzen 3 3250C. Это важно.
Надо напомнить, что это уже не первый хромбук, который оснащается процессором AMD. Первыми были HP и Acer, которые представили свои хромбуки на базе процессоров AMD еще в начале 2019 года. Их модели - Chromebook 14 и Chromebook 315, соответственно - стали тогда первыми устройствами этого типа, работающими на Chrome OS. Они оснащались процессором AMD A4.
Позже на рынке появилось еще несколько устройств класса Chromebook на процессоре AMD, самым последним из которых сейчас считается HP Pro c645 Chromebook Enterprise. Он оснащен процессором AMD Ryzen 3 3250 - тем самым, который указан в новом листинге, опубликованном 91Mobiles.
В листинге указано, что устройство оснащено дисплеем FHD, имеющим разрешение 1920x1080 пикселей и плотность 160 DPI. Объем оперативной памяти - 4 Гбайт, интегрированная графика - AMD Radeon Vega 3.
Подобное устройство с тем же кодовым названием «Zork» уже встречалось ранее в Geekbench. Но оно было оснащено другим процессором AMD - Ryzen 7 3700C в паре с 8 Гбайт оперативной памяти. Из этого можно сделать вывод, что Google собирается выпускать хромбуки на процессорах AMD в разных ценовых сегментах.
Обращает на себя внимание и то, что тестирование проводилось на Android 9 - это видно из листинга. Это может объясняться необходимостью запуска эмулятора. Финальная версия будет наверняка поставляться с Chrome OS.
Что будет дальше? Появятся ли новые бюджетные хромбуки в линейке Pixelbook, или для них будет создана новая линейка устройств? Сейчас нет ответов на эти вопросы.
Важно то, что Google работает в этом направлении. Новый хромбук может прийти на смену Pixelbook Go (известному под кодовым названием «Halvor»). Он оснащен процессором Intel 11-го поколения, 16 Гбайт оперативной памяти и сенсорным экраном.
Возможно, в ассортименте Google появятся и другие модели.
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