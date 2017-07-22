Компания Kingston объявила о запуске корпоративной программы Design-in в сфере производства SSD-накопителей для российских заказчиков. С ее помощью интегратор, проектировщик или разработчик получает возможность адаптировать и кастомизировать устанавливаемые на своем предприятии SSD, может получать быстрый отклик от производителя на проблемные аспекты внедрения и поддержки этого оборудования.
Для кастомизации оборудования заказчикам предлагаются готовые шаблоны с артикулами, которые были разработаны в соответствии с существующими потребностями клиентов. Благодаря им, заказчик может выбирать предварительный набор функций и свойств SSD, которые были предварительно проверены и сертифицированы специалистами Kingston.
При необходимости заказчик может изменить различные параметры SSD, начиная от номера SKU, заканчивая прошивкой под выносливость SSD или их максимальную скорость. Можно также менять SMART атрибуты, пороговые значения, название модели, изготовление маркировки и упаковки накопителя.
Заказчик получает также возможность адаптировать заказываемое оборудование под свои требования. Можно дорабатывать прошивку накопителя, выбирать фиксированные конфигурации связки контроллера, микросхем NAND, p/n и т.п.
Программа Design-in помогает заказчикам уделять пристальное внимание контролю совместимости SSD для конкретного проекта или используемого оборудования. Это необходимо делать, потому что, как оказывается на практике, нередко встречаются производители, которые отвергают возможность совместной работы со сторонними комплектующими в своих системах. Теперь на этапе подготовки прошивка получает специальные записи для определения статуса «свой-чужой» в системе. После интеграции таких SSD становится невозможно обновить их firmware общей распространяемой прошивкой. Это гарантирует отсутствие проблем с совместимостью во время дальнейшей эксплуатации.
Персонализированную и адаптированную прошивку будут поддерживать специалисты Kingston. Они будут проверять на совместимость каждый релиз. Помимо фактической проверки, они будут в обязательном порядке вносить записи в пакет документов к SSD, документируя тем самым весь процесс изменений.
Программа Design-in имеет широкий диапазон возможностей, в том числе в отношении выбора параметров при заказе SSD. Она позволяет выбирать между практически любыми интерфейсами (М.2, mSATA) и размерами SSD.
Заказчики, прошедшие путь кастомизации по программе Design-in SSD Kingston, сохраняют за собой 3-летнюю гарантию производителя и бесплатную техническую поддержку. Время полного цикла согласования занимает менее 3 месяцев, производство - еще несколько недель. Минимальное количество заказываемых модулей не регламентировано.
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