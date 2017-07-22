Huawei открывает сегодня, 20 ноября, новый Центр обслуживания клиентов в Пекине, который принципиально отличается от традиционных центров, открытых сейчас по всей стране. Он расположен в Пекинском центре Sanlitun Yingke, и его главными отличиями станут применение новой модели обслуживания и широкое применение роботов.
Модель обслуживания принципиально отличается от традиционного сервисного магазина. Сейчас в компании принято разделение обязанностей между сотрудниками: один сотрудник принимает клиентов, другой выполняет ремонт. В новом Центре обслуживания клиентов Huawei рабочие места созданы по другому принципу. В компании называют его «лицом к лицу». Новый принцип подразумевает, что каждый сотрудник сможет выполнять все сервисные операции, без деления на участки, как ранее. Он будет принимать клиентов, выяснять причины, связанные с обращением в Центр сервисного обслуживания, выполнять весь ремонт или сервисное обслуживание, персонально отвечать за результаты проделанной работы.
Переход на новый принцип обслуживания повлечет за собой множество разных технических изменений. Например, в новом центре изменится принцип работы системы хранения запчастей. Теперь все, что связано с работой этой площадки будет полностью прозрачно.
Благодаря новой форме обслуживания, потребители смогут напрямую общаться с профессиональными инженерами, напрямую задавать вопросы об оборудовании, а также обсуждать планы технического обслуживания. Они смогут наблюдать за всем процессом обслуживания, в том числе выбирать и доставку запчастей.
Кроме того, в новом Центре обслуживания клиентов Huawei будет развернута система интеллектуальных роботов. Они займутся выполненим задач, требующих большого внимания, но при этом не нуждающихся в высокой технической подготовке. Например, это касается выполнения операций, связанных с поиском запчастей, получением их со склада, регистрацией их прихода и расхода. Внедрение роботизированных помощников позволит инженерам экономить больше времени и уделять его в основном обслуживанию посетителей.
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