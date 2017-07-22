Компания Huawei объявила о выпуске настольного компьютера Huawei MateStation B515, который открывает новую линейку ПК Huawei MateStation.
Новый товарный знак Huawei MateStation был зарегистрирован в июле. Многие думали, что он предназначен для док-станции, которая будет использоваться вместе со смартфонами серии Mate 40. В качестве возможного прототипа называли Samsung Dex Station. Но в Huawei поступили иначе: Huawei MateStation - это линейка настольных ПК.
Huawei вышла на рынок настольных потребительских систем несколько лет назад, но до сих пор в этой категории присутствовали только ноутбуки. Теперь Huawei становится официальный вендором настольных компьютеров.
Выпуск Huawei MateStation B515 имеет существенное значение для рынка. Он оснащен не процессором Intel или AMD, а собственным ARM-процессором Kirin, отвечая тренду перехода на ARM-архитектуру, внимание к которой приковано в последние месяцы благодаря выпуску ARM-процессора M1 компанией Apple. Если быть точным, Huawei использует процессор Kunpeng 920.
Kunpeng 920 представляет собой 7-нм процессор, выпускаемый в двух конфигурациях: 4- и 8-ядерной версиях с тактовой частотой 2,6 ГГц.
Китайское издание Changan Digital King опубликовало снимок системной платы под данный процессор. С большой вероятностью именно эта плата используется для оснащения MateStation B515.
В спецификации платы указано, что она имеет 4 слота DDR4-2400 UDIMM с максимальной емкостью 64 Гбайт, шесть интерфейсных разъемов для жестких дисков SATA 3.0, 2 слота для SSD M.2; 1 разъем PCIe 3.0x16, 1 разъем PCIe 3.0 x4 и 1 разъем PCIe 3.0 x1; 4 порта USB 3, 4 порта USB 2.0 и 2 сетевых адаптера LOM с поддержкой сетевых портов GE или оптических портов.
Настольный компьютер MateStation B515 будет поставляться в комплекте с 23,8-дюйм монитором, имеющим разрешение 1920х1080 пикселей. Его угол обзора составляет 178°, цветовой охват 72% NTSC, модель использует почти безрамочный дизайн с толщиной рамки всего 5,72 мм.
MateStation B515, скорее всего, предназначен для корпоративного сектора. Он будет конкурировать там с рабочими станциями от Lenovo, Dell и HP.