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Huawei выпустила настольный ПК MateStation B515 на базе ARM-процессора Kirin

20 ноября 2020, 11:34




Компания Huawei объявила о выпуске настольного компьютера Huawei MateStation B515, который открывает новую линейку ПК Huawei MateStation.

Новый товарный знак Huawei MateStation был зарегистрирован в июле. Многие думали, что он предназначен для док-станции, которая будет использоваться вместе со смартфонами серии Mate 40. В качестве возможного прототипа называли Samsung Dex Station. Но в Huawei поступили иначе: Huawei MateStation - это линейка настольных ПК.

Huawei вышла на рынок настольных потребительских систем несколько лет назад, но до сих пор в этой категории присутствовали только ноутбуки. Теперь Huawei становится официальный вендором настольных компьютеров.

настольный ПК MateStation B515


Выпуск Huawei MateStation B515 имеет существенное значение для рынка. Он оснащен не процессором Intel или AMD, а собственным ARM-процессором Kirin, отвечая тренду перехода на ARM-архитектуру, внимание к которой приковано в последние месяцы благодаря выпуску ARM-процессора M1 компанией Apple. Если быть точным, Huawei использует процессор Kunpeng 920.

Kunpeng 920 представляет собой 7-нм процессор, выпускаемый в двух конфигурациях: 4- и 8-ядерной версиях с тактовой частотой 2,6 ГГц.

Huawei выпустила настольный ПК MateStation B515 на базе ARM-процессора Kirin


Китайское издание Changan Digital King опубликовало снимок системной платы под данный процессор. С большой вероятностью именно эта плата используется для оснащения MateStation B515.

В спецификации платы указано, что она имеет 4 слота DDR4-2400 UDIMM с максимальной емкостью 64 Гбайт, шесть интерфейсных разъемов для жестких дисков SATA 3.0, 2 слота для SSD M.2; 1 разъем PCIe 3.0x16, 1 разъем PCIe 3.0 x4 и 1 разъем PCIe 3.0 x1; 4 порта USB 3, 4 порта USB 2.0 и 2 сетевых адаптера LOM с поддержкой сетевых портов GE или оптических портов.

Huawei выпустила настольный ПК MateStation B515 на базе ARM-процессора Kirin


Настольный компьютер MateStation B515 будет поставляться в комплекте с 23,8-дюйм монитором, имеющим разрешение 1920х1080 пикселей. Его угол обзора составляет 178°, цветовой охват 72% NTSC, модель использует почти безрамочный дизайн с толщиной рамки всего 5,72 мм.

MateStation B515, скорее всего, предназначен для корпоративного сектора. Он будет конкурировать там с рабочими станциями от Lenovo, Dell и HP.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine. Компания 3Logic в основном известна как крупный дистрибьютор компьютерных комплектующих. Но в ассортименте компании присутствовали и готовые системы - как сторонних сборщиков, так и собственные. Сегодня мы познакомимся с системой FragMachine от 3Logic - новой серии готовых систем, которая должна стать вершиной линейки геймерских ПК этой компании. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine".

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