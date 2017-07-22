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В 2021 году подэкранные камеры появятся в смартфонах ZTE, Xiaomi и Samsung

20 ноября 2020, 13:31




В 2021 году технологией подэкранной камеры буду владеть три компании: ZTE, Xiaomi и Samsung. ZTE уже выпустила первый аппарат с подобной камерой, Huawei планирует выйти на этот рынок в начале 2021 года. По слухам, аналогичная камера должна появиться также у Samsung, которая готовится представить свою новую складную модель Galaxy Z Fold 3 во второй половине 2021 года.

В настоящее время только компания ZTE выпустила тиражную модель смартфона, оснащенную подэкранной камерой, хотя прототипы с этой технологией уже показали и некоторые другие бренды. Но из них пока только Xiaomi заявила, что готова перейти в 2021 году на массовое производство подэкранной камеры третьего поколения для своих смартфонов.

Еще один OEM-участник, который, вероятно, присоединится к будущей группе из ZTE и Xiaomi - это Samsung. По слухам, работы над подобной технологией ведутся в Samsung уже давно, начало ее массового применения связывают с запуском новой модели Galaxy Z Fold 3.

Первый складной смартфон Galaxy Fold был выпущен в 2019 году. Конструкция его дисплея и размещение селфи-камеры значительно отличалась от того, что сейчас является признанным на рынке.

смартфон Samsung Galaxy Fold

смартфон Samsung Galaxy Fold


Новая модель Galaxy Z Fold 2 была выпущена в сентябре 2020 года. «Глазок» под селфи-камеру стал у нее заметно меньше. Тем не менее вырез остался на экране, и хотя улучшения по сравнению с первой моделью были заметны, достигнутый уровень уже нельзя назвать «флагманским».

смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2

смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2


По слухам, опубликованным в издании ETNews, Samsung работает сейчас над усовершенствованием технологии и собирается представить подэкранную камеру вместе с Galaxy Z Fold 3. По прогнозам, эта модель должна появиться во второй половине 2021 года. Она будет оснащаться дисплейной панелью производства Samsung Display, а разработкой датчика будет заниматься подразделение LSI компании Samsung Electronics.

Технология подэкранного размещения камеры, разработанная Samsung Display, предусматривает перфорирование лазером поверхности дисплея в месте расположения селфи-датчика и образование сетчатой структуры, через отверстия которой свет сможет проникать под поверхность экрана. Однако сверхмалые размеры отверстий потребуют применения специальных алгоритмов для коррекции получаемого изображения, поскольку свет будет преломляться, преодолевая OLED-слой дисплея.
axon20

Макроснимок экрана Axon 20, в котором используется аналогичный подход для камеры с локальным перфорированием дисплея.


Samsung собирается представить также новый алгоритм для коррекции изображений с селфи-камеры. Согласно имеющимся данным, камера позволит получать изображение с более высоким разрешением, но действие нового алгоритма будет распространяться только на ту часть дисплея, где размещена сама камера.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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