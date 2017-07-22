В 2021 году технологией подэкранной камеры буду владеть три компании: ZTE, Xiaomi и Samsung. ZTE уже выпустила первый аппарат с подобной камерой, Huawei планирует выйти на этот рынок в начале 2021 года. По слухам, аналогичная камера должна появиться также у Samsung, которая готовится представить свою новую складную модель Galaxy Z Fold 3 во второй половине 2021 года.
В настоящее время только компания ZTE выпустила тиражную модель смартфона, оснащенную подэкранной камерой, хотя прототипы с этой технологией уже показали и некоторые другие бренды. Но из них пока только Xiaomi заявила, что готова перейти в 2021 году на массовое производство подэкранной камеры третьего поколения для своих смартфонов.
Еще один OEM-участник, который, вероятно, присоединится к будущей группе из ZTE и Xiaomi - это Samsung. По слухам, работы над подобной технологией ведутся в Samsung уже давно, начало ее массового применения связывают с запуском новой модели Galaxy Z Fold 3.
Первый складной смартфон Galaxy Fold был выпущен в 2019 году. Конструкция его дисплея и размещение селфи-камеры значительно отличалась от того, что сейчас является признанным на рынке.
смартфон Samsung Galaxy Fold
Новая модель Galaxy Z Fold 2 была выпущена в сентябре 2020 года. «Глазок» под селфи-камеру стал у нее заметно меньше. Тем не менее вырез остался на экране, и хотя улучшения по сравнению с первой моделью были заметны, достигнутый уровень уже нельзя назвать «флагманским».
смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2
По слухам, опубликованным в издании ETNews, Samsung работает сейчас над усовершенствованием технологии и собирается представить подэкранную камеру вместе с Galaxy Z Fold 3. По прогнозам, эта модель должна появиться во второй половине 2021 года. Она будет оснащаться дисплейной панелью производства Samsung Display, а разработкой датчика будет заниматься подразделение LSI компании Samsung Electronics.
Технология подэкранного размещения камеры, разработанная Samsung Display, предусматривает перфорирование лазером поверхности дисплея в месте расположения селфи-датчика и образование сетчатой структуры, через отверстия которой свет сможет проникать под поверхность экрана. Однако сверхмалые размеры отверстий потребуют применения специальных алгоритмов для коррекции получаемого изображения, поскольку свет будет преломляться, преодолевая OLED-слой дисплея.
Макроснимок экрана Axon 20, в котором используется аналогичный подход для камеры с локальным перфорированием дисплея.
Samsung собирается представить также новый алгоритм для коррекции изображений с селфи-камеры. Согласно имеющимся данным, камера позволит получать изображение с более высоким разрешением, но действие нового алгоритма будет распространяться только на ту часть дисплея, где размещена сама камера.
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