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В скором будущем стилусы будут заряжаться самостоятельно через NFC от телефона

20 ноября 2020, 15:12




Будущие устройства, оснащенные поддержкой NFC, смогут подзаряжать стилусы беспроводным путем. Об этом стало известно после того, как было объявлено о партнерстве между NFC Forum и Universal Stylus Initiative (USI).

Теоретически такая возможность появилась еще в мае, когда было объявлено об обновлении стандарта беспроводной технологии зарядки ближнего действия, где была добавлена поддержка беспроводной зарядки. Об этом тогда сообщила организация NFC Forum. Новый стандарт NFC значительно снизил допустимую мощность беспроводной зарядки до уровня 1 Вт. Напомним, базовая мощность стандарта Qi равняется 5 Вт.

Стилусы будут заряжаться самостоятельно от телефона или планшета


После этого сразу стало понятно, что новый стандарт не рассматривался в качестве замены беспроводной зарядки Qi в энергоёмких смартфонах. Задача обновления состояла в том, чтобы расширить список совместимых устройств, дополнив его моделями с невысокой мощностью зарядки.

Теперь NFC Forum объявляет, что в список поддерживаемых устройств могут входить модели, отвечающие стандартам USI. По словам разработчиков XDA, управление передачей энергии будет осуществляться по каналу NFC; причем в спецификации указано, что будет применяться базовая частота 13,56 МГц. Для осуществления зарядки смартфону или планшету, имеющему поддержку NFC, не потребует устанавливать дополнительную зарядную катушку - ее функции будет выполнять сама антенна NFC.

Согласно стандарту, зарядка может протекать в двух режимах. Первый - это статический режим, который использует стандартную радиочастоту и обеспечивает фиксированную выходную мощность. Второй - это согласованный режим, который использует более высокую радиочастоту, но может циклически изменять выходную мощность от 0,25 Вт до 0,5, от 0,75 Вт до 1 Вт.

Пока нет информации о реальных устройствах, которые уже поддерживают новый способ зарядки. Ожидают, это они появятся в следующем году.

В то же время высказывается и другое мнение. Согласно ему, многие производители предпочтут использовать нынешние чипы NFC без поддержки беспроводной зарядки. Это будет происходить, если производитель уверен, что такая функция не востребована для этого устройства.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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