Скотт Херкельман (Scott Herkelman), вице-президент AMD и генеральный директор направления AMD Radeon, написал в своем твите, что видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 с эталонным дизайном (reference-design), разработанным в AMD и запущенные в продажу 18 ноября, будут выпускаться в течение ограниченного периода времени. Их выпуск будет прекращен в «начале 2021 года».
Речь идет о видеокартах, которые еще носят название "MBA" (made by AMD). В дальнейшем AMD прекратит их производство, чтобы использовать свои производственные мощности для выпуска другой продукции. Все производство видеокарт Radeon RX 6800 XT и RX 6800, в том числе вся конструкторская документация, передаются партнерам компании. Соответственно, после завершения собственных продаж все последующие продажи популярных видеокарт переходят к партнерам.
Партнеры будут выпускать т.н. custom-design видеокарты. Они могут вносить в них изменения, которые считают необходимыми, выступая в роли add-in-board (AIB) партнеров - компаний, которые наделяются правом выпускать собственные продукты, основанные на решениях AMD.
Выпуск «кастомизированных» решений серии RX 6800 уже был запущен практически сразу после начала продаж оригинальных MBA-видеокарт. Большинство AIB-партнеров AMD уже анонсировали свои новые продукты серии RX 6800.
В заявлении Херкельмана нет ничего необычного - AMD всегда занята производством созданных ею MBA-видеокарт только в течение первых нескольких месяцев после анонса. В дальнейшем весь выпуск переводится на AIB-партнеров.
Какие именно изменения вносятся AIB-партнерами в MBA-карты, не уточняется. Сообщается, что вносимые модификации являются незначительными. Например, известно, что меняются фирменные наклейки.
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