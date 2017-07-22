После дебюта 18 ноября, новая видеокарта Radeon RX 6800 XT сразу попала в поле зрения геймеров. Им не терпелось узнать, какими же реальными характеристиками обладает эта новая видеокарта AMD флагманского уровня.
Интерес подогревался тем, что с выходом этой модели геймеры могут на деле оценить возможности революционной игровой архитектуре AMD RDNA 2. AMD рассматривает ее как основу для игровых консолей следующего поколения, настольных игровых компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств. Поэтому интерес к видеокарте проявили не только геймеры, но и представители других направлений.
Первые результаты тестов показали, что AMD Radeon RX 6800 XT всего на несколько процентов отстает от своего прямого конкурента - видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080. Однако самое интересное случилось, когда к тестированию подключились оверклокеры.
Информация от популярного экстремального оверклокера Альва Джонатана (Alva Jonathan), более известного под псевдонимом «LUCKY_NOOB», сразу облетела сеть. Он выложил результаты своего разгона графического процессора Radeon RX 6800 XT, где ему удалось установить новый «мировой рекорд».
В паре с процессором Ryzen 9 5950X на азотном охлаждении, работающем на частоте 5,4 ГГц, он показал, что видеокарта способна работать... на воздушном охлаждении. Полученный результат показал, что RX 6800 XT был разогнан на частоте 2650 МГц с использованием референсного воздушного кулера, и в такой конфигурации системе удалось набрать 47 932 балла в бенчмарке 3DMark FireStrike. Тем самым был поставлен мировой рекорд, обойдя по производительности NVIDIA GeForce RTX 3090.
Впрочем, позднее выяснилась важная подробность. Дело в том, что оверклокер предварительно изменил настройки бенчмарка, а именно тесселяцию - автоматизированный процесс, который добавляет новые выпуклые многоугольники в полигональную сетку с целью повышения ее детализации. Это позволило повысить производительность видеокарты Radeon, поэтому полученный результат не попал на официальную «Аллею славы» 3DMark.
Тем не менее, достигнутый результат был принят на другом сайте рекордов производительности HWBOT, где новый флагман AMD Radeon RX 6800 XT был поставлен выше, чем видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090, показавшая ранее на аналогичном тесте 47725 баллов.
Как бы ни складывалась дальнейшая борьба, карта AMD доказала свое право на место в высоком рейтинге. Сейчас все ждут результатов ее разгона до 3 ГГц барьера.
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