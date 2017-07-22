GIGABYTE анонсировала новую линейку настольных мини-компьютеров BRIX S, созданных на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 4000U "Renoir" мощностью 15 Вт. По своим размерам новые мини-ПК напоминают Intel NUC (Next Unit of Computing) - мини-ПК с компактным форм-фактором и небольшим размером, предоставляющим вычислительный потенциал полноразмерного ПК «на ладони».
Фактические размеры мини-ПК BRIX S составляют 46,8 х 119,5 х 119,5 мм (ВxШxГ), есть 2,5-дюймовый отсек для установки SATA-диска в дополнение к слоту M.2-2280 с разъемами PCI-Express 3.0 x4. Внутри мини-ПК проложена кабельная разводка для передачи данных через SATA 6 Гбит/с.
Возможности подключения представлены четырьмя дисплейными выходами: HDMI 2.0a, DisplayPort и два USB-C со сквозной передачей видеосигнала DP. Возможности сетевого подключения предусматривают 2,5 GbE и 802.11ax + Bluetooth 5.1 WLAN.
Линейка представлена несколькими моделями, различающимися между собой моделью процессора:
GB-BRR7H-4700 работает на Ryzen 7 4700U
GB-BRR5H-4500 - на Ryzen 5 4500U
GB-BRR3H-4300 - на Ryzen 3 4300U.
Все три модели оснащены двумя слотами для установки модулей DDR4 SO-DIMM и свободным слотом M.2-2280.
Монтажные возможности включают: кронштейн VESA, благодаря которому мини-ПК можно установить на задней поверхности монитора, есть настенные крепления VESA.
Блоки питания, входящие в комплект всех трех моделей мини-ПК, способны выдавать мощность 135 Вт.
Цена не раскрыта производителем.
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