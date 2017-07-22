Apple ведет активную работу с Microsoft по расширению совместимости контроллера для игровой приставки Xbox Series X. Ожидается, что в будущем обновлении должна появиться возможность подключать контроллер к различным системам из экосистемы Apple. Считается, что эта функциональность востребована на рынке.
Беспроводной контроллер игровой приставки Xbox One предыдущего поколения поддерживает в настоящее время все устройства Apple. Пользователи таких устройств, как смартфоны iPhone, планшеты iPad, мультимедийный проигрыватель iPod touch, медиаплеер Apple TV или настольный компьютер Mac, могут подключить контроллер Xbox и начать играть с его помощью в поддерживаемые игры.
Список контроллеров Xbox, на которые распространяется эту функциональность, представлен в настоящее время следующими моделями:
Беспроводной геймпад Xbox с Bluetooth (модель 1708)
Беспроводной геймпад Xbox Elite серии 2
Xbox Adaptive Controller
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".