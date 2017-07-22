РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Контроллер Xbox Series X будет совместим с устройствами Apple

20 ноября 2020, 23:43




Apple ведет активную работу с Microsoft по расширению совместимости контроллера для игровой приставки Xbox Series X. Ожидается, что в будущем обновлении должна появиться возможность подключать контроллер к различным системам из экосистемы Apple. Считается, что эта функциональность востребована на рынке.

Контроллер Xbox Series X скоро будет совместим с устройствами Apple


Беспроводной контроллер игровой приставки Xbox One предыдущего поколения поддерживает в настоящее время все устройства Apple. Пользователи таких устройств, как смартфоны iPhone, планшеты iPad, мультимедийный проигрыватель iPod touch, медиаплеер Apple TV или настольный компьютер Mac, могут подключить контроллер Xbox и начать играть с его помощью в поддерживаемые игры.

Список контроллеров Xbox, на которые распространяется эту функциональность, представлен в настоящее время следующими моделями:

  • Беспроводной геймпад Xbox с Bluetooth (модель 1708)
  • Беспроводной геймпад Xbox Elite серии 2
  • Xbox Adaptive Controller




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Объявлены номинанты седьмого ежегодного шоу Game Awards 2020
  • Microsoft: «Нехватка Xbox Series X сохранится на рынке до апреля 2021 года»
  • NVIDIA добавила поддержку ИИ в игры Call of Duty, War Thunder, Enlisted и Ready or Not
  • NVIDIA дополнит линейку Ampere «промежуточной» видеокартой GeForce RTX 3080 Ti
  • Дизайн видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже известен

    • предыдущая новость
    Заказчики из Китая стали активно закупать 14 нм чипы у Samsung

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Получите подлинную пожизненную активацию Windows 10 Pro на новый ПК за 852 рубля Обзор Aruba Instant On 1930: коммутаторы для малого бизнеса Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Постоянная активация Windows 10 за 852 рубля Обзор Aruba Instant On 1930 Лучший SSD Лучшая оперативная память Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 ноября, 2020

    Контроллер Xbox Series X будет совместим с устройствами Apple

    Заказчики из Китая стали активно закупать 14 нм чипы у Samsung

    GIGABYTE анонсировал линейку мини-ПК BRIX S на базе процессоров AMD Ryzen 4000U

    Разогнанная AMD Radeon RX 6800 XT установила мировой рекорд производительности на воздушном кулере

    Выпуск видеокарт RX 6800 XT и RX 6800 эталонного дизайна прекратится в начале 2021 года

    Объявлены номинанты седьмого ежегодного шоу Game Awards 2020

    В скором будущем стилусы будут заряжаться самостоятельно через NFC от телефона

    В 2021 году подэкранные камеры появятся в смартфонах ZTE, Xiaomi и Samsung

    Huawei выпустила настольный ПК MateStation B515 на базе ARM-процессора Kirin

    Huawei переходит на новый формат Центров техобслуживания в Китае

    19 ноября, 2020

    Kingston запустила в России программу Design-in для помощи в строительстве корпоративного парка SSD

    Google готовит новые бюджетные хромбуки на процессорах AMD Ryzen 3

    Xiaomi Mi 11 получит изогнутый дисплей, тройную 108-Мп камеру и Snapdragon 875

    Cooler Master выпустил премиальный корпус Pi Case 40 для Raspberry Pi 4

    TrendForce собрала слухи о планах развития чипов Apple для iPhone

    У некоторых моделей iPhone 12 обнаружено загадочное серо-зеленое мерцание на экране

    В Госдуму внесен законопроект, который позволит наложить санкции на Twitter, Facebook и YouTube

    MSI анонсировала монитор PRO MP242 как элемент комплексной системы оснащения рабочего стола

    Microsoft: «Нехватка Xbox Series X сохранится на рынке до апреля 2021 года»

    18 ноября, 2020

    Марсоход NASA Curiosity сделал новое селфи

    ССЫЛКИ