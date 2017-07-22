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Samsung сообщил о прекращении выпуска серии Galaxy Note и предстоящем анонсе Galaxy Z Fold 3

23 ноября 2020, 10:46




Samsung планирует внести существенные изменения в свою продуктовую линейку. Она связана с развитием направления складных телефонов. Этот решение отражает все более очевидный тренд по увеличению их популярности, о чем TRH.ru уже сообщал ранее.

Многие эксперты оценивают, что отличия между существующей моделью Galaxy Z Fold 2 и будущим флагманом Galaxy Z Fold 3 будут грандиозными. Но до сих пор официальная информация о новом флагмане, в том числе любые технические подробности, существовали только на уровне слухов.

Samsung сообщил о прекращении выпуска серии Galaxy Note и предстоящем анонсе Galaxy Z Fold 3


Наконец Samsung подтвердила наличие такой разработки, более того, названы сроки анонса. Официальный представитель Samsung Group заявил, что Galaxy Z Fold 3 поступит в продажу в июне следующего года.

В то же время было сообщено, что компания завершает разработку серии Galaxy Note. С появлением поддержки стилуса S-Pen для складного Galaxy Z Fold 3 и флагманского Galaxy S21 Ultra в Samsung посчитали, что больше нет смысла продолжать развитие серии Galaxy Note, если все ее отличительные особенности уже перекочевали в модели других линеек.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".


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