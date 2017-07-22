В сети появилась информация с основными техническими характеристиками новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, официальный анонс которой намечен на 2 декабря. Источником «слитой» информации послужила фирменная официальная брошюра, изданная компанией Manli, партнером NVIDIA. В ней содержится немало полезной информации.
В частности, там указано, что видеокарта RTX 3060 Ti имеет 4864 ядра CUDA, а для обработки основных графических операций используется графический процессор GA104-200. В брошюре его называют «начальным вариантом / входной точкой» для перехода на «архитектуру NVIDIA Ampere» нового поколения по очень разумной цене в 399 долларов. Эксперты VideoCardz более категоричны и относят данную модель к продуктам верхнего/среднего ценового диапазона.
Среди других аппаратных особенностей видеокарты RTX 3060 Ti называют 8 Гбайт памяти GDDR6, доступ к которой осуществляется по 256-разрядной шине. В сводной таблице Manli подтверждена скорость работы памяти, которая составляет 14 Гбит/с. Несложные расчеты позволяют получить из этих данных максимально возможную пропускную способность памяти в 448 Гбайт/с.
Но это в теории, что будет на практике - покажут тесты.
Зато данные по питанию и тактовым частотам являются точными «из коробки». В брошюре указано, что тактовая (базовая) частота видеокарты составляет 1410 МГц, а ее разгонная (в турбо-режиме) частота - 1665 МГц. Максимальная мощность рассеивания TDP равна 200 Вт.
Что касается дизайна модели 3060 Ti, то в брошюре Manli указано, что взамен 2,5 слотов теперь для установки этой видеокарты потребуется только два смежных слота. Охлаждение будет осуществляться с помощью двух, установленных с одного края кожуха вентиляторов.
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