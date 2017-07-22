РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Партнер NVIDIA «слил» основные характеристики видеокарты GeForce RTX 3060 Ti

23 ноября 2020, 17:40




В сети появилась информация с основными техническими характеристиками новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, официальный анонс которой намечен на 2 декабря. Источником «слитой» информации послужила фирменная официальная брошюра, изданная компанией Manli, партнером NVIDIA. В ней содержится немало полезной информации.

В частности, там указано, что видеокарта RTX 3060 Ti имеет 4864 ядра CUDA, а для обработки основных графических операций используется графический процессор GA104-200. В брошюре его называют «начальным вариантом / входной точкой» для перехода на «архитектуру NVIDIA Ampere» нового поколения по очень разумной цене в 399 долларов. Эксперты VideoCardz более категоричны и относят данную модель к продуктам верхнего/среднего ценового диапазона.

характеристики видеокарты GeForce RTX 3060 Ti


Среди других аппаратных особенностей видеокарты RTX 3060 Ti называют 8 Гбайт памяти GDDR6, доступ к которой осуществляется по 256-разрядной шине. В сводной таблице Manli подтверждена скорость работы памяти, которая составляет 14 Гбит/с. Несложные расчеты позволяют получить из этих данных максимально возможную пропускную способность памяти в 448 Гбайт/с.

Но это в теории, что будет на практике - покажут тесты.

Зато данные по питанию и тактовым частотам являются точными «из коробки». В брошюре указано, что тактовая (базовая) частота видеокарты составляет 1410 МГц, а ее разгонная (в турбо-режиме) частота - 1665 МГц. Максимальная мощность рассеивания TDP равна 200 Вт.

Что касается дизайна модели 3060 Ti, то в брошюре Manli указано, что взамен 2,5 слотов теперь для установки этой видеокарты потребуется только два смежных слота. Охлаждение будет осуществляться с помощью двух, установленных с одного края кожуха вентиляторов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD Radeon RX 6800 XT с охлаждением на азоте побила новый мировой рекорд 3DMark Fire Strike
  • Разогнанная AMD Radeon RX 6800 XT установила мировой рекорд производительности на воздушном кулере
  • Выпуск видеокарт RX 6800 XT и RX 6800 эталонного дизайна прекратится в начале 2021 года
  • NVIDIA добавила поддержку ИИ в игры Call of Duty, War Thunder, Enlisted и Ready or Not
  • NVIDIA дополнит линейку Ampere «промежуточной» видеокартой GeForce RTX 3080 Ti

    • следующая новость
    Huawei получил патент на замер температуры с помощью ИК-камеры телефона

    предыдущая новость
    На российском рынке появился компактный и защищенный ноутбук Acer ENDURO N3

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Aruba Instant On 1930: коммутаторы для малого бизнеса Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Обзор Aruba Instant On 1930 Лучший SSD Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 ноября, 2020

    Logitech анонсировала сверхлегкую игровую мышь PRO X SUPERLIGHT для киберспортсменов

    Apple ограничила нишу применения новых Mac M1 типовыми офисными задачами

    23 ноября, 2020

    Суперядро Snapdragon 870 будет работать на частоте до 3,2 ГГц

    Panasonic выпустил первый прозрачный 55-дюймовый OLED-телевизор для бизнеса

    Huawei получил патент на замер температуры с помощью ИК-камеры телефона

    Партнер NVIDIA «слил» основные характеристики видеокарты GeForce RTX 3060 Ti

    На российском рынке появился компактный и защищенный ноутбук Acer ENDURO N3

    AMD Radeon RX 6800 XT с охлаждением на азоте побила новый мировой рекорд 3DMark Fire Strike

    Samsung сообщил о прекращении выпуска серии Galaxy Note и предстоящем анонсе Galaxy Z Fold 3

    «Неубиваемый» 5G-флагман Doogee S99 Pro может применяться еще и как портативный газоанализатор

    20 ноября, 2020

    Контроллер Xbox Series X будет совместим с устройствами Apple

    Заказчики из Китая стали активно закупать 14 нм чипы у Samsung

    GIGABYTE анонсировал линейку мини-ПК BRIX S на базе процессоров AMD Ryzen 4000U

    Разогнанная AMD Radeon RX 6800 XT установила мировой рекорд производительности на воздушном кулере

    Выпуск видеокарт RX 6800 XT и RX 6800 эталонного дизайна прекратится в начале 2021 года

    Объявлены номинанты седьмого ежегодного шоу Game Awards 2020

    В скором будущем стилусы будут заряжаться самостоятельно через NFC от телефона

    В 2021 году подэкранные камеры появятся в смартфонах ZTE, Xiaomi и Samsung

    Huawei выпустила настольный ПК MateStation B515 на базе ARM-процессора Kirin

    Huawei переходит на новый формат Центров техобслуживания в Китае

    ССЫЛКИ