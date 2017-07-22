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Huawei получил патент на замер температуры с помощью ИК-камеры телефона

23 ноября 2020, 18:34




Как сообщает китайское издание Sina Tech, компания Huawei Technologies Co., Ltd. получила патент на способ измерения температуры тела или объекта с помощью ИК-камеры телефона. Заявка на патент под названием «Мобильный телефон с графическим пользовательским интерфейсом для измерения температуры и отображения результатов» была подана 31 марта 2020 года, а 17 ноября патент был официально опубликован.

В аннотации к патентному документу сообщается, что измерения температуры человека или объекта осуществляются с помощью камеры мобильного телефона или планшета. Полученные результаты измерений можно просмотреть на дисплее устройства.

История с этим патентом звучит крайне необычно. Известно, что Huawei уже выпустила два смартфона, которые позволяют выполнять аналогичную функцию. Первый телефон - это модель HONOR Play4 Pro Temperature Measurement Edition. Второй - недавно выпущенная премиальная модель PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate40 RS. В обоих случаях для измерения температуры применяется ИК-камера. Она способна измерять температуру в диапазоне от -20°C до 100°C.

Huawei получил патент на технологию замеры температуры с помощью камеры мобильного телефона


Лидары уже давно применяются во многих телефонах, в том числе iPhone. Чаще всего они используются для измерения расстояния до объекта съемки. Их также применяют в приложениях дополненной реальности (AR). Благодаря им, можно строить дальностные картины объектов и «накрывать» их сплайнами, создавая AR-эффект.

По сути, технология, о которой идет речь в патенте, уже нашла непосредственное применение в смартфонах. Возникает вопрос, а что именно было запатентовано?

Этот патент не раскрывает ничего нового за исключением того, что Huawei получила патент на эту технологию и может использовать ее в будущих устройствах.

Следует также отметить, что, согласно недавнему отчету, Huawei подала 8607 патентных заявок, связанных с технологией беспроводной связи, за период с января по октябрь. Это поставило ее на первое место среди компаний, обладателей уникальных патентов.



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