Как сообщает китайское издание Sina Tech, компания Huawei Technologies Co., Ltd. получила патент на способ измерения температуры тела или объекта с помощью ИК-камеры телефона. Заявка на патент под названием «Мобильный телефон с графическим пользовательским интерфейсом для измерения температуры и отображения результатов» была подана 31 марта 2020 года, а 17 ноября патент был официально опубликован.
В аннотации к патентному документу сообщается, что измерения температуры человека или объекта осуществляются с помощью камеры мобильного телефона или планшета. Полученные результаты измерений можно просмотреть на дисплее устройства.
История с этим патентом звучит крайне необычно. Известно, что Huawei уже выпустила два смартфона, которые позволяют выполнять аналогичную функцию. Первый телефон - это модель HONOR Play4 Pro Temperature Measurement Edition. Второй - недавно выпущенная премиальная модель PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate40 RS. В обоих случаях для измерения температуры применяется ИК-камера. Она способна измерять температуру в диапазоне от -20°C до 100°C.
Лидары уже давно применяются во многих телефонах, в том числе iPhone. Чаще всего они используются для измерения расстояния до объекта съемки. Их также применяют в приложениях дополненной реальности (AR). Благодаря им, можно строить дальностные картины объектов и «накрывать» их сплайнами, создавая AR-эффект.
По сути, технология, о которой идет речь в патенте, уже нашла непосредственное применение в смартфонах. Возникает вопрос, а что именно было запатентовано?
Этот патент не раскрывает ничего нового за исключением того, что Huawei получила патент на эту технологию и может использовать ее в будущих устройствах.
Следует также отметить, что, согласно недавнему отчету, Huawei подала 8607 патентных заявок, связанных с технологией беспроводной связи, за период с января по октябрь. Это поставило ее на первое место среди компаний, обладателей уникальных патентов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".