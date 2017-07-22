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Apple ограничила нишу применения новых Mac M1 типовыми офисными задачами

24 ноября 2020, 09:35




После анонса компанией Apple трех моделей мобильных систем Mac на базе нового процессора M1 у большинства пользователей возникло ощущение, что проблемы с подключением любых внешних устройств решены прямо «из коробки». Поводом для этого стал факт, что все названные модели - MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini - были оснащены поддержкой универсального порта Thunderbolt 3.

К сожалению, реальность оказалась иной: ни одна из этих моделей не поддерживает подключение внешних графических адаптеров eGPU. Это означает, что если встроенная графическая производительность новых систем по той или иной причине не будет устраивать пользователя, то ему придется довольствоваться тем, что есть, или искать что-то другое на рынке.

Но ситуация оказалась еще сложнее. На днях в сети появился скрин, отражающий листинг подключения eGPU к процессору M1 на компьютере MacBook Pro. Оказалось, что встроенная поддержка способна обнаруживать появление в системе графического процессора. Единственное, чего не хватает, - это наличия поддерживающих драйверов.

Apple ограничила нишу применения новых Mac M1 типовыми офисными задачами


Если быть более точным, речь идет о попытке подключения дисплея Pro Display XDR к Mac M1 через Blackmagic eGPU. Видно, что появившийся в сети графический процессор был обнаружен: в данном случае это - AMD Radeon RX 580. Проблема отсутствия полноценного подключения - это отсутствие необходимого драйвера.

По всей видимости, в Apple посчитали, что для большинства пользователей должно быть более чем достаточно встроенных в 5-нм чип M1 возможностей графической поддержки. В конце концов с этим можно согласиться: встроенный 8-ядерный графический процессор является достаточно мощным сам по себе даже на фоне GTX 1050 Ti или RX 560. Это убедительно доказывают результаты графических тестов. Более того, чип M1 обладает мощными вычислительными возможностями, по которым он превосходит iMac Pro образца 2019 года с графикой Vega 56, например, в тестах экспорта видео Final Cut Pro X.

Все это указывает на то, что Apple ограничила нишу применения новых процессоров Mac M1 типовыми офисными задачами. Вендор доверяет своему интегрированному решению, поэтому не стал отвлекаться на разработку драйверов, посчитав, что на текущий момент доступных возможностей предостаточно.

К сожалению, это не распространяется на игры. Ни одна модель из обновленной линейки M1 Mac не способна обеспечить достойный уровень игровой графической поддержки, считают эксперты Wccftech, если задать высокое разрешение и включить визуальные эффекты. По их мнению, игры являются отдельной ветвью рыночного применения. Чтобы преодолеть неизбежные ограничения встроенной графики, Apple, как сообщается, уже работает над разработкой чипсета A14T для настольных систем iMac. В разработке находится и специализированный графический процессор.



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