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Logitech анонсировала сверхлегкую игровую мышь PRO X SUPERLIGHT для киберспортсменов

24 ноября 2020, 12:23




Logitech анонсировала выпуск игровой мыши PRO X SUPERLIGHT, которую компания разрабатывала специально для киберспортсменов.

Ее первая особенность - это необычайная легкость, достигнутая без ущерба для доступного набора функций. Вес мыши PRO X SUPERLIGHT - всего 63 грамма. Она на 25% легче беспроводной игровой мыши Logitech Standard PRO.

Logitech анонсировала сверхлегкую игровую мышь PRO X SUPERLIGHT для киберспортсменов


«Легкость» достигнута, прежде всего, за счет применения усовершенствованной механической конструкции. Низкий коэффициент трения, необходимый для создания фантастической точности, скорости и маневренности, чего и ожидают от игровой мыши, достигается за счет использования больших ножек из политетрафторэтилена (ПТФЭ) без паразитных сторонних добавок. Как отмечает разработчик, мышь легко перемещать по коврику с минимальным сопротивлением или и вовсе без него.

Logitech анонсировала сверхлегкую игровую мышь PRO X SUPERLIGHT для киберспортсменов


Но главным новшеством мышки стал игровой датчик HERO 25K разработки Logitech. Это первый в отрасли датчик мыши субмикронного уровня, что позволяет с очень высокой точностью отслеживать движения. Такой уровень позволяет сделать мышь более отзывчивой по сравнению с другими доступными моделями.

Высокие игровые возможности обеспечиваются также и за счет быстрого беспроводного соединения на частоте 2,4 ГГц. Время автономной работы составляет до 70 часов.

Logitech анонсировала сверхлегкую игровую мышь PRO X SUPERLIGHT для киберспортсменов


Мышь уже получила первые отклики со стороны игровой индустрии. В числе тех, кто поделился положительными отзывами о новой модели - Natus Vincere или NAVI и Бенита Новшадян, также известная как bENITA. Эти профессиональные игроки уделяют большое внимание соревновательным играм, выделяя Valorant и Counter-Strike: Global Offensive, где они испытали «ходовые свойства» новой мыши Logitech.

Мышь будет доступна 3 декабря на сайте Logitech.com по цене 149,99 долларов (11 300 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".

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