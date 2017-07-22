Logitech анонсировала выпуск игровоймыши PRO X SUPERLIGHT, которую компания разрабатывала специально для киберспортсменов.
Ее первая особенность - это необычайная легкость, достигнутая без ущерба для доступного набора функций. Вес мыши PRO X SUPERLIGHT - всего 63 грамма. Она на 25% легче беспроводной игровой мыши Logitech Standard PRO.
«Легкость» достигнута, прежде всего, за счет применения усовершенствованной механической конструкции. Низкий коэффициент трения, необходимый для создания фантастической точности, скорости и маневренности, чего и ожидают от игровой мыши, достигается за счет использования больших ножек из политетрафторэтилена (ПТФЭ) без паразитных сторонних добавок. Как отмечает разработчик, мышь легко перемещать по коврику с минимальным сопротивлением или и вовсе без него.
Но главным новшеством мышки стал игровой датчик HERO 25K разработки Logitech. Это первый в отрасли датчик мыши субмикронного уровня, что позволяет с очень высокой точностью отслеживать движения. Такой уровень позволяет сделать мышь более отзывчивой по сравнению с другими доступными моделями.
Высокие игровые возможности обеспечиваются также и за счет быстрого беспроводного соединения на частоте 2,4 ГГц. Время автономной работы составляет до 70 часов.
Мышь уже получила первые отклики со стороны игровой индустрии. В числе тех, кто поделился положительными отзывами о новой модели - Natus Vincere или NAVI и Бенита Новшадян, также известная как bENITA. Эти профессиональные игроки уделяют большое внимание соревновательным играм, выделяя Valorant и Counter-Strike: Global Offensive, где они испытали «ходовые свойства» новой мыши Logitech.
Мышь будет доступна 3 декабря на сайте Logitech.com по цене 149,99 долларов (11 300 рублей).
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