Huawei стала лидером по числу поданных патентных заявок на технологии беспроводной связи в 2020 году. Китайская компания подала 8607 заявок, значительно опережая своего конкурента - американского производителя микросхем Qualcomm, который подал за тот же период 5807 заявок. В общей сумме на эти две компании сейчас приходится около 32% от общего количества заявок, поданных по всему миру в 2020 году.
Данные были опубликованы в отчете китайской компании incoPat, которая занимается сбором и сопровождением информации о патентах, выдаваемых в мире. В отчете отражено общее число патентных заявок Huawei, поданных за десять месяцев с января по октябрь 2020 года.
Необходимо отметить, что третье место в рейтинге занимает также компания из Китая. Это производитель смартфонов OPPO. В общей сложности, на Китай и США приходится около 65% патентных заявок, поданных в мире в 2020 году, на Японию и Южную Корею - 15% и 7%, соответственно.
Составители рейтинга отметили, что при его создании использовались только общедоступные открытые данные о патентных заявках на беспроводную связь, включая технологию мобильной сети 5G следующего поколения.
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