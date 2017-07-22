Компания HONOR представляет ультратонкий 16,1-дюймовый ноутбук HONOR MagicBook Pro - новый универсальный инструмент для выполнения ежедневных задач в различных сценариях использования. Новая модель расширяет связанную экосистему HONOR life и создана в рамках стратегии «1+8+N». В то же время его можно легко превратить в геймерский, благодаря дискретной графике NVIDIA и разгону процессора Intel.
Вычислительную мощь HONOR MagicBook Pro обеспечивает 4-ядерный процессор Intel Core i5-10210U, имеющий базовую тактовую частоту 1,6 ГГц и допускающий разгон до 4,2 ГГц. Для работы с графикой применяется дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX350. По данным NVIDIA, она обеспечивает прирост производительности в играх до 2,5 раза по сравнению с современной интегрированной графикой. Видеокарта поддерживает технологию NVIDIA Optimus, что создает отличный баланс между временем автономной работы и производительностью. Для игровых программ будет полезна поддержка до 640 потоковых процессоров CUDA и оснащение 2 Гбайт памяти GDDR5.
Для запуска ноутбука в турбо-режиме добавлены две теплоотводные трубки и два вентилятора Shark Fin 2.0 - это увеличивает воздушный поток на 20%. Установлены семь температурных датчиков со специальными приводами вентиляторов; они поддерживают технологию драйвера синусоидальной волны, что значительно снижает уровень шума и обеспечивает хорошее охлаждение.
16,1-дюймовый дисплей HONOR MagicBook Pro оснащён с антибликовым покрытием и узкими рамками шириной 4,9 мм. Его широкий цветовой охват 100% sRGB гарантирует высокую яркость изображения.
Ноутбук получил мощную батарею ёмкостью 56 Вт*ч. Благодаря технологии быстрой зарядки 65 Вт на зарядку до 50% уходит всего 30 минут.
Ноутбук оснащён богатым набором портов, включая 1 порт USB-C, 3 порта USB 3.0 (Type-A), порт HDMI и разъём для аудио 3,5 мм. Беспроводное подключение обеспечивает Wi-Fi модем IEEE 802.11a/b/g/n/ac с технологией 2×2 MIMO и поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Для беспроводного подключения периферийных устройств используется интерфейс Bluetooth 5.0, обеспечивающий пониженное потребление энергии.
Корпус ноутбука имеет толщину всего 16,9 мм и выполнен из алюминиевого сплава. Вес составляет всего 1,7 кг.
Рекомендованная цена - 99 990 руб. В период предзаказа, который продлится до 4 декабря, при заказе в официальном интернет-магазине HONOR покупатели смогут получить скидку в размере 20 000 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".