Тайваньская компания SilverStone представила новую модель блока питания AD120-DC для миниатюрных сборок настольных компьютерных систем небольшой мощности. Их характерное отличие от других систем - отсутствие достаточного места для размещения внутри корпуса блока питания, поэтому в них используются внешние блоки питания.
Новая модель в буквальном смысле представляет собой «кирпичик» мощностью 120 Вт. Питание подводится через 2-контактный разъем, дающий постоянное напряжение 12 В.
Модуль AD120-DC можно подключать напрямую к материнским платам, у которых есть в наличии 2-контактный разъем для питания постоянным током. Второй вариант подключения - через распределительную плату, входящую в комплект поставки.
Питание на распределительную плату подается через 2-контактный входной разъем постоянного тока. Она выполняет преобразование постоянного тока с выдачей напряжения на различные типовые разъемы, в их числе: стандартный 24-контактный разъем ATX; 8-контактный разъем EPS и различные типы разъемов для периферийных устройств, таких как разъем питания для SATA-устройств, электрические соединители Molex и т.д.
Размер блока питания составляет 160 x 25 x 45 мм (ДxВxШ). Цена не названа.
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