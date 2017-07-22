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Молодежный смартфон POCO M3 оснастили чипсетом Snapdragon и мощной батареей

24 ноября 2020, 19:40




Компания POCO объявила о выпуске полностью обновленной модели смартфона POCO M3, который пришел на смену прежней модели Poco M2. Главные изменения затронули дизайн задней панели и смену платформы чипсета - с MediaTek на Snapdragon.

Дизайн задней панели изменился до неузнаваемости по сравнению с предшественником. Для лучшего понимания изменений лучше сравнить оба варианта:

POCO M3

Новая модель Poco M3


POCO M2

Прежняя модель Poco M2


По оценкам экспертов, вид задней панели стал более молодежным. Вендор стремился сделать ее узнаваемой, в том числе изменив дизайн блока камер. Разработчики постарались подчеркнуть демократичный вид смартфона.

Прямоугольный блок камер расположен теперь в верхнем левом углу, как у многих бюджетных моделей. В правой части находится крупный логотип POCO, благодаря чему смартфон сразу стал узнаваемым по бренду.

Если же развернуть POCO M3, то там находится уже привычный 6,53-дюймовый IPS-дисплей с каплевидным вырезом под селфи-камеру. Экран имеет разрешение FHD+ и защищен стеклом Gorilla Glass 3. Телефон поддерживает технологию защиты от излучения в синей части спектра Low Blue Light, сертифицированную TUV Rheinland. На боковом торце расположен датчик отпечатка пальца. Есть также ИК-датчик, два динамика и разъем для наушников 3,5 мм.

Смартфон будет поставляться в трех цветовых вариантах: Poco Yellow, Cool Blue и Power Black.

POCO M3


В отличие от своего предшественника POCO M2, который был оснащен чипом MediaTek Helio G80, новый смартфон использует платформу Qualcomm. Новый Poco M3 построен на процессоре Snapdragon 662 с тактовой частотой 2,0 ГГц, имеет 4 Гбайт ОЗУ, а его резервы основной памяти рассчитаны на 64 Гбайт (UFS 2.1) или 128 Гбайт (UFS 2.2).

Третьим важным аргументом, который обращает на себя внимание, является сверхмощная батарея. Ее емкость составляет 6000 мАч. При таких резервах питания можно быть уверенным, что ваш смартфон не разрядится даже после дня интенсивной работы.

Предыдущая модель M2 была оснащена батареей на 5000 мАч, что тоже было немало. Удивительно, но компании удалось сохранить вес предшественника: POCO M3 весит 198 граммов. В то же время толщина устройства немного подросла - до 9,6 мм. Мощность быстрой зарядки осталась прежней - 18 Вт.

POCO M3


Не обошлось и без сюрпризов: POCO неожиданно решила убрать сверхширокоугольную камеру, оставив только три камеры взамен четырех. Чтобы не выглядеть аляповато, размер основной камеры у POCO M3 вырос до 48 Мп при хорошей диафрагмой f/1.79. Два других датчика в комплекте: 2 Мп макро-камера и 2 Мп датчик глубины. На передней панели находится 8-Мп селфи-камера с диафрагмой f / 2.0.

Цены на POCO M3 следующие: 4 ГБ ОЗУ + 64/128 Гбайт основной памяти - 129/149 долларов (9800/11300 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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