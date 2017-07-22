В сентябре в Индии был представлен смартфон Moto E7 Plus. Теперь Moto E7, его «младший брат», вышел с обновленным чипсетом с прицелом на завоевание собственной доли на рынке бюджетных смартфонов в Европе.
При разработке конфигурации Moto E7, похоже, исходили из требований достижения необходимой функциональности без дополнительных излишеств.
Аппаратная начинка построена на базе чипсета MediaTek Helio G25 с графическим процессором IMG PowerVR GE8320. 6,5-дюймовый дисплей IPS имеет разрешение HD+ (1600х720 пикселей) и «кинематографическое» соотношение сторон 20:9. В его коллекции также имеются 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт основной памяти, которую можно нарастить на 512 Гбайт путем установки дополнительной карты памяти через слот microSDXC.
В центральной части задней панели Moto E7 расположен квадратный камерный блок со двумя сенсорами: 48-мегапиксельным основным объективом со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельным макросенсором. На передней панели в каплеобразном вырезе разместилась 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Внизу на задней панели под блоком камер расположен датчик отпечатка пальца, а еще ниже - динамик.
Смартфон заключен в пластиковый корпус. Помимо привычных регулятора громкости и кнопки питания, расположенных на правом торце, на левой стороне устройства находится специальная кнопка Google Assistant. Имеются также аудиоразъем 3,5 мм и порт Type-C.
Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт. Он работает под управлением операционной системы Android 10.
Рекомендованная цена Moto E7 составляет 119,99 евро (10 800 руб.).
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