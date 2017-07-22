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Бюджетный смартфон Moto E7 вышел на рынок Европы

24 ноября 2020, 20:41




В сентябре в Индии был представлен смартфон Moto E7 Plus. Теперь Moto E7, его «младший брат», вышел с обновленным чипсетом с прицелом на завоевание собственной доли на рынке бюджетных смартфонов в Европе.

При разработке конфигурации Moto E7, похоже, исходили из требований достижения необходимой функциональности без дополнительных излишеств.

смартфон Moto E7


Аппаратная начинка построена на базе чипсета MediaTek Helio G25 с графическим процессором IMG PowerVR GE8320. 6,5-дюймовый дисплей IPS имеет разрешение HD+ (1600х720 пикселей) и «кинематографическое» соотношение сторон 20:9. В его коллекции также имеются 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт основной памяти, которую можно нарастить на 512 Гбайт путем установки дополнительной карты памяти через слот microSDXC.

смартфон Moto E7


В центральной части задней панели Moto E7 расположен квадратный камерный блок со двумя сенсорами: 48-мегапиксельным основным объективом со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельным макросенсором. На передней панели в каплеобразном вырезе разместилась 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Внизу на задней панели под блоком камер расположен датчик отпечатка пальца, а еще ниже - динамик.

смартфон Moto E7


Смартфон заключен в пластиковый корпус. Помимо привычных регулятора громкости и кнопки питания, расположенных на правом торце, на левой стороне устройства находится специальная кнопка Google Assistant. Имеются также аудиоразъем 3,5 мм и порт Type-C.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт. Он работает под управлением операционной системы Android 10.

Рекомендованная цена Moto E7 составляет 119,99 евро (10 800 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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