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Eluktronics выпустила первые в мире ноутбуки с IPS-дисплеем 1440p/165 Гц

24 ноября 2020, 23:18




Американская компания Eluktronics анонсировала выпуск первых в мире ноутбуков, оснащенных высококачественным IPS-дисплеем с высокой частотой обновления 165 Гц и разрешением 1440p.

Eluktronics выпустила первые в мире ноутбуки с IPS-дисплеем 1440p/165 Гц


Обычно для оснащения ноутбуков применяют панели с разрешением 1080p. Однако Eluktronics сделала еще один шаг вперед. Она использовала в новых моделях дисплейные панели 1440p производства компания BOE. Панели отличаются повышенной частотой обновления (165 Гц) и разрешением 1440p, но при этом их цена всего на 50 долларов выше, чем у сопоставимых панелей с разрешением 1080p. Новые панели отличаются высокой яркостью (318 нит), обеспечивают 100% покрытие sRGB и 87% охват Adobe RGB.

В линейке Eluktronics представлены три модели ноутбуков: Mech-15 G3 QHD, Max-15 HQD и Max7-17 QHD.

Eluktronics выпустила первые в мире ноутбуки с IPS-дисплеем 1440p/165 Гц


В основе всех моделей использована платформа Intel на базе процессора Core i7-10870H. Дискретная графика в настоящее время представлена только конфигурацией с видеокартой NVIDIA RTX 2070 SUPER (вариант RTX 2080 SUPER отсутствует).

Цены на новые ноутбуки варьируются от 2199 до 2299 долларов (от 166 000 до 174 000 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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