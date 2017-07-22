Компания Samsung анонсировала два новых бюджетных смартфона - Galaxy A12 и Galaxy A02s. Оба смартфона относятся к серии A и поступят в продажу только в начале следующего года. Но Samsung постаралась не ждать и сразу отметить их незаурядность. Обе модели оснащены дисплеем Infinity-V, а их батареи имеют хотя и не рекордную, но вполне достойную емкость 5000 мАч.
Samsung Galaxy A12
Первая модель - это 6,5-дюймовый смартфон Galaxy A12. Дисплей имеет разрешение HD+, отличается умеренно-средними рамками. Расположение селфи-камеры обычное - в каплевидной выемке, расположенной посередине экрана. Разрешение камеры - 8 Мп.
Корпус телефона выполнен из поликарбоната, причем 75% площади его задней поверхности текстурировано, а оставшаяся часть сглажена. Он сразу создает впечатление «гаджета на каждый день». При таком текстурировании обеспечена максимальная защита от выскальзывания из рук, даже в случае неожиданных встрясок.
На задней панели в верхнем левом углу размещается блок камер в виде прямоугольного модуля. Там четыре камеры: основная - 48 Мп, сверхширокоугольная - 5 Мп, макро-камера - 2 Мп и камера для замера глубины - 2 Мп. Достойный, но стандартный набор, который ожидает получить от блока камер пользователь, хорошо знакомый с предложениями на рынке.
Вычислительные возможности Galaxy A12 обеспечены 8-ядерным процессором. Удивительно, но Samsung не назвала вендора чипсета. Исходя из ценовой категории смартфона, можно предположить, что внутри находится платформа Helio P35 от MediaTek. В пользу этой версии говорит то, что часть ядер работают на частоте 2,3 ГГц, остальные - на 1,8 ГГц.
С точки зрения оснащения оперативной и основной памятью предложены несколько вариантов комплектации: 3+32 Гбайт, 4+64 Гбайт и 6+128 Гбайт. Основную память можно нарастить путем установки карты памяти.
Емкость аккумулятора, как уже было отмечено, достаточно большая - 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка на 15 Вт. Это еще один признак «гарантии высокой надежности и отлаженности процесса»: 15-18 Вт - это тот уровень, который отлично отработан уже на многих моделях.
Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, на торце, внизу находятся аудиоразъем и порт USB.
Samsung не сообщает, какая в телефоне установлена операционная система, но обычно вендор делает основной упор не на выбор ОС, а на добавление собственных инструментов. Например, движок Knox, обеспечивающий повышенную программную защищенность операционной среды смартфона.
По имеющимся сведениям, телефон поступит в продажу в январе 2021 года. Предусмотрены все варианты «боевой» раскраски: черный, синий, красный и белый. Модель с 64 Гбайт основной памяти будет стоить за 179 евро (16 100 руб.), 128 Гбайт - за 199 евро (17 900 руб.).
Samsung Galaxy A02s
Смартфон Galaxy A02s во многом повторяет предыдущую модель. Тот же 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, то же покрытие из поликарбоната, зато рисунок более «мужской» - ромбовидный.
Какие отличия? Внутри выемки на передней панели находится 5-мегапиксельная селфи-камера, оснащение основного блока камер - 13-мегапиксельная + 2-мегапиксельная + 2-мегапиксельная камеры.
Внутри размещен 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. Выбор памяти ограничен только комплектом из 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт основной, но возможности наращивания памяти ограничены только пределом в 1 Тбайт, что удовлетворит даже самого продвинутого любителя фильмов. К сожалению, нет сканера отпечатков пальцев, поэтому придется периодически, после долгого бездействия, вводить пароль вручную. Зато будет лишний повод чаще пользоваться смартфоном.
Батарея имеет ту же емкость 5000 мАч и ту же быструю зарядку на 15 Вт.
Модель поступит в продажу в феврале 2021 года по цене 150 евро (13 500 руб.).
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