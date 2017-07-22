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Samsung представила смартфоны Galaxy A12 и Galaxy A02s: они выйдут только в 2021 году

25 ноября 2020, 09:51




Компания Samsung анонсировала два новых бюджетных смартфона - Galaxy A12 и Galaxy A02s. Оба смартфона относятся к серии A и поступят в продажу только в начале следующего года. Но Samsung постаралась не ждать и сразу отметить их незаурядность. Обе модели оснащены дисплеем Infinity-V, а их батареи имеют хотя и не рекордную, но вполне достойную емкость 5000 мАч.

Galaxy A12


Samsung Galaxy A12

Первая модель - это 6,5-дюймовый смартфон Galaxy A12. Дисплей имеет разрешение HD+, отличается умеренно-средними рамками. Расположение селфи-камеры обычное - в каплевидной выемке, расположенной посередине экрана. Разрешение камеры - 8 Мп.

Корпус телефона выполнен из поликарбоната, причем 75% площади его задней поверхности текстурировано, а оставшаяся часть сглажена. Он сразу создает впечатление «гаджета на каждый день». При таком текстурировании обеспечена максимальная защита от выскальзывания из рук, даже в случае неожиданных встрясок.

На задней панели в верхнем левом углу размещается блок камер в виде прямоугольного модуля. Там четыре камеры: основная - 48 Мп, сверхширокоугольная - 5 Мп, макро-камера - 2 Мп и камера для замера глубины - 2 Мп. Достойный, но стандартный набор, который ожидает получить от блока камер пользователь, хорошо знакомый с предложениями на рынке.

Вычислительные возможности Galaxy A12 обеспечены 8-ядерным процессором. Удивительно, но Samsung не назвала вендора чипсета. Исходя из ценовой категории смартфона, можно предположить, что внутри находится платформа Helio P35 от MediaTek. В пользу этой версии говорит то, что часть ядер работают на частоте 2,3 ГГц, остальные - на 1,8 ГГц.

С точки зрения оснащения оперативной и основной памятью предложены несколько вариантов комплектации: 3+32 Гбайт, 4+64 Гбайт и 6+128 Гбайт. Основную память можно нарастить путем установки карты памяти.

Samsung приоткрыла модельный ряд 2021 года с анонса Galaxy A12 и Galaxy A02s


Емкость аккумулятора, как уже было отмечено, достаточно большая - 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка на 15 Вт. Это еще один признак «гарантии высокой надежности и отлаженности процесса»: 15-18 Вт - это тот уровень, который отлично отработан уже на многих моделях.

Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, на торце, внизу находятся аудиоразъем и порт USB.

Samsung не сообщает, какая в телефоне установлена операционная система, но обычно вендор делает основной упор не на выбор ОС, а на добавление собственных инструментов. Например, движок Knox, обеспечивающий повышенную программную защищенность операционной среды смартфона.

По имеющимся сведениям, телефон поступит в продажу в январе 2021 года. Предусмотрены все варианты «боевой» раскраски: черный, синий, красный и белый. Модель с 64 Гбайт основной памяти будет стоить за 179 евро (16 100 руб.), 128 Гбайт - за 199 евро (17 900 руб.).

Galaxy A02s


Samsung Galaxy A02s

Смартфон Galaxy A02s во многом повторяет предыдущую модель. Тот же 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, то же покрытие из поликарбоната, зато рисунок более «мужской» - ромбовидный.

Какие отличия? Внутри выемки на передней панели находится 5-мегапиксельная селфи-камера, оснащение основного блока камер - 13-мегапиксельная + 2-мегапиксельная + 2-мегапиксельная камеры.

Внутри размещен 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. Выбор памяти ограничен только комплектом из 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт основной, но возможности наращивания памяти ограничены только пределом в 1 Тбайт, что удовлетворит даже самого продвинутого любителя фильмов. К сожалению, нет сканера отпечатков пальцев, поэтому придется периодически, после долгого бездействия, вводить пароль вручную. Зато будет лишний повод чаще пользоваться смартфоном.

Батарея имеет ту же емкость 5000 мАч и ту же быструю зарядку на 15 Вт.

Модель поступит в продажу в феврале 2021 года по цене 150 евро (13 500 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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