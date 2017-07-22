После выпуска принципиально новых процессоров M1 для различных устройств Apple в рамках развития собственной процессорной платформы Apple Silicon некоторые скептически настроенные пользователи ожидали, что «первый блин всегда становится комом». Повод убедиться в справедливости их предположений не заставил себя ждать. Всего через неделю после официального анонса из разных источников стала поступать информация о необъяснимых проблемах с подключением по Bluetooth. Их стали испытывать «счастливые» обладатели первых устройств на базе Apple M1.
Напомним, Apple недавно выпустила свой новый ARM-процессор M1 как часть будущей программы Apple Silicon. В рамках анонса были объявлены первые устройства, оснащенные процессорным «сердцем» M1 - MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini.
Прошло всего около недели с тех пор, как новые устройства стали доступны на рынке, как некоторые пользователи стали жаловаться на проблемы с подключением Bluetooth. Пока нет полного понимания причины, зато есть свидетельства, возникновения спонтанных отключений от периферийных устройств, вплоть до появления полного сбоя в их работе.
Проблемы распространяются на различные периферийные устройства, включая мыши, клавиатуры и наушники. Они затрагивают как оборудование от сторонних производителей, так и собственные периферийные устройства Apple.
Характерный пример представляет собой твит аналитика Патрика Мурхеда, который поделился своими проблемами в сети:
На текущий момент есть предположение, что это каким-то образом связано с подключением устройств к компьютерам, оснащенным процессором M1. Apple еще не подтвердила наличие проблемы с подключением по Bluetooth, но ожидается, что компания сделает это в скором времени.
Что дальше?
В этой ситуации многие задаются вопросом, а не последуют ли за первым блином другие?
В сетях уже нарастают обсуждения, что Apple немного «приукрасила» автономные возможности своих новых устройств. Во время анонса Apple заявила, что новый MacBook Pro на M1 способны работать автономно от одной зарядки до 20 часов.
Но теперь некоторые пользователи сообщают, что в течение пяти часов запасы питания батареи по неизвестной причине не падают. Компьютер работает, а «сжигания запасов» не происходит.
Сидели бы да радовались! Ведь за 5 часов интенсивной работы запасы питания снизились всего на 10%. В чем проблема?
Проблема в том, что затем батарея начинает резко терять запасы питания и сбрасывает все в нуль за последующие 3 часа.
Правда это или троллинг, пока неизвестно. Но «непорядок» налицо...
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