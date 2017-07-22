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Новая «Яндекс.Станция Макс» добавила в качестве звука, поддержке 4К HDR и улучшении дизайна

25 ноября 2020, 13:27




Яндекс выпустил новую умную колонку Яндекс.Станция Макс, предоставляющую доступ к ИИ-сервису «Алиса» и способную наполнить дом музыкой, показать кино с хорошим звуком и поболтать с собеседником.

«Яндекс.Станция Макс»


Хотя новая модель «Макс» сохранила прежний форм-фактор, в ней появились новые функции: поддержка 4К HDR; звук в формате Dolby Audio в формате 5.1; рост мощности звучания до 65 Вт; небольшой LED-дисплей на передней панели и пульт для управления колонкой. Габаритные размеры новой «Станции» не изменились, а ее вес составляет теперь 2,6 кг. Выросла и цена - до 16 990 рублей.

Первые пользователи нового продукта отмечают премиальный вид новой модели, в которой все элементы управления - регулировка громкости со световым индикатором, кнопка включения, кнопка отключения микрофона - скрыты под тканью. Подключение к станции осуществляется через Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц). Для просмотра видео в 4К предусмотрен порт Ethernet.

Главное визуальное отличие от прежней «Станции» - это монохромный LED-экран 25х16 пикселей на передней панели. На него выводятся уведомления и различная служебная информация: уровень громкости, время ожидания, метеосводка, отсчет таймера и др. При разговоре с Алисой там отображаются «эмоции» помощника.

«Яндекс.Станция Макс»


Большое внимание уделено развитию аудиоподсистемы. Взамен двухполосной теперь установлена трёхполосная акустическая система. Она состоит из двух высокочастотных активных акустических элементов (20 мм), двух активных среднечастотных (38 мм) и одного активного низкочастотного (88 мм) динамиков. Есть также один пассивный излучатель (120х95 мм). Для автономного прослушивания предусмотрен AUX-выход, позволяющий подключить наушники или более мощную аудиосистему.

В то же время отмечается, что акустическая система не включена в контур поддержки передачи видеосигнала по HDMI, поэтому «Яндекс.Станцию Макс» не удастся использовать в качестве саундбара для ТВ.

Аппаратная начинка построена с использованием 4-ядерного процессора S905X2 на базе ядер Cortex A53, работающих на тактовой частоте 1,8 ГГц. Размер ОЗУ DDR3 - 2 Гбайт, объем основной памяти eMMC - 8 Гбайт.

Среди новых программных улучшений можно выделить поддержку звонков на колонку «Яндекса» через «Яндекс.Мессенджер». Что касается распознавания голоса в «Станции Макс», он то работает как и прежде: ложные срабатывания встречаются редко и проявляются только на корректности распознавания многоязычных диалогов, например, при общении на смешанном русском и английском языках.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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