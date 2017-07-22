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Lenovo представила компактные настольные ПК M75q-2 второго поколения серии ThinkCentre Tiny

25 ноября 2020, 15:08




Компания Lenovo представляет на российском рынке компактный настольный ПК серии ThinkCentre Tiny второго поколения. Это модель ThinkCentre Tiny M75q-2, которая работает на платформе AMD Renoir с процессорами Ryzen 4-го поколения.

Новое поколение выделяется на фоне предыдущего, прежде всего, своим обновленным дизайном и улучшенной производительностью. Значительный прирост достигнут благодаря внедрению процессора, разработанного по 7-нм техпроцессу и отличающегося улучшенной архитектурой. Новое устройство способно эффективно справляться с большими нагрузками и решением различных офисных задач.

Lenovo представила компактные настольные ПК M75q-2 серии ThinkCentre Tiny второго поколения


Главным «виновником» роста производительности является процессор Ryzen 7 PRO 4750GE. Объем максимально возможной для установки памяти увеличился вдвое - до 64 Гбайт.

ThinkCentre Tiny M75q-2 полностью совместим с решением Lenovo Tiny-in-One, что позволяет, например, легко подключить этот компьютер к дисплею Tiny-in-One.

Lenovo представила компактные настольные ПК M75q-2 серии ThinkCentre Tiny второго поколения


Модель прошла испытания по десяти параметрам на соответствие военным стандартам Министерства обороны США для подтверждения ее долговечности и надежности. Энергоэффективность ПК подтверждена международным стандартами ENERGY STAR 8.0 и TCO 8.0. Опционально с устройством предоставляется фильтр защиты от пыли для работы в тяжелых условиях.

В новом поколении Tiny появилась возможность установить два DP-порта вместо двух панч-портов, что позволяет работать с тремя независимыми мониторами одновременно или с двумя мониторами с разрешением 4К.

Lenovo представила компактные настольные ПК M75q-2 серии ThinkCentre Tiny второго поколения


Еще одной важной особенностью ThinkCentre Tiny M75q-2 является соответствие доработанной технологии удаленного администрирования AMD DASH. Например, теперь можно дистанционно обслуживать устройство вне зависимости от того, находится ли оно во включенном или выключенном состоянии.

Рекомендуемая розничная цена: от 27 000 руб до 65 000 руб в зависимости от конфигурации.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine. Компания 3Logic в основном известна как крупный дистрибьютор компьютерных комплектующих. Но в ассортименте компании присутствовали и готовые системы - как сторонних сборщиков, так и собственные. Сегодня мы познакомимся с системой FragMachine от 3Logic - новой серии готовых систем, которая должна стать вершиной линейки геймерских ПК этой компании. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine".

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