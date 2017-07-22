Компания Lenovo представляет на российском рынке компактный настольный ПК серии ThinkCentre Tiny второго поколения. Это модель ThinkCentre Tiny M75q-2, которая работает на платформе AMD Renoir с процессорами Ryzen 4-го поколения.
Новое поколение выделяется на фоне предыдущего, прежде всего, своим обновленным дизайном и улучшенной производительностью. Значительный прирост достигнут благодаря внедрению процессора, разработанного по 7-нм техпроцессу и отличающегося улучшенной архитектурой. Новое устройство способно эффективно справляться с большими нагрузками и решением различных офисных задач.
Главным «виновником» роста производительности является процессор Ryzen 7 PRO 4750GE. Объем максимально возможной для установки памяти увеличился вдвое - до 64 Гбайт.
ThinkCentre Tiny M75q-2 полностью совместим с решением Lenovo Tiny-in-One, что позволяет, например, легко подключить этот компьютер к дисплею Tiny-in-One.
Модель прошла испытания по десяти параметрам на соответствие военным стандартам Министерства обороны США для подтверждения ее долговечности и надежности. Энергоэффективность ПК подтверждена международным стандартами ENERGY STAR 8.0 и TCO 8.0. Опционально с устройством предоставляется фильтр защиты от пыли для работы в тяжелых условиях.
В новом поколении Tiny появилась возможность установить два DP-порта вместо двух панч-портов, что позволяет работать с тремя независимыми мониторами одновременно или с двумя мониторами с разрешением 4К.
Еще одной важной особенностью ThinkCentre Tiny M75q-2 является соответствие доработанной технологии удаленного администрирования AMD DASH. Например, теперь можно дистанционно обслуживать устройство вне зависимости от того, находится ли оно во включенном или выключенном состоянии.
Рекомендуемая розничная цена: от 27 000 руб до 65 000 руб в зависимости от конфигурации.