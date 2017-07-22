Компания AOC представила две новые модели крупноразмерных игровыхмониторов с диагональю 31,5 дюйма (80 см) в премиальной линейке G2. Первая модель AOC CQ32G2SE имеет разрешение QHD (2560x1440 пикселей, 1440p), вторая AOC C32G2AE - разрешение FHD (1080p). Обе модели поддерживают частоту обновления 165 Гц и имеют время отклика 1 мс.
Модели отличаются высокой яркостью и чёткостью картинки при значительной кривизне матрицы в 1500R. Это позволяет геймерам погрузиться в игру. Наиболее яркие впечатления получат любители гонок и симуляторов. Технология Flicker-Free и режим Low Blue Light обеспечивают комфорт для глаз даже во время длительных игровых сессий.
Старшая модель - CQ32G2SE - обеспечивает плотность отображения 94 ppi, может похвастаться хорошей резкостью и чёткостью деталей на экране огромного размера. Эту модель также отличают широкие углы обзора (178°/178°), высокий коэффициент контрастности (3000:1) и широкая цветовая гамма с охватом sRGB 121%.
Младшая модель - AOC C32G2AE - отличается только матрицей с разрешением Full HD. Этого разрешения достаточно для начинающих геймеров. Оно также понравится тем, кто играет на системах из нескольких мониторов. Благодаря отсутствию рамок с трёх сторон и креплениям VESA несколько мониторов легко соединить в единую систему.
Обе модели используют технологию AMD FreeSync Premium для поддержки переменной частоты обновления, что устраняет рывки и разрывы, делает игровой процесс более плавным.
Мониторы оборудованы прочной подставкой со встроенной системой укладки кабелей и возможностью плавной регулировки наклона (-3,5~21,5°). Имеются два стереодинамика мощностью 5 Вт.
Продажи новых мониторов начнутся в конце ноября 2020 года по рекомендованной розничной цене 28 019 и 36 449 рублей соответственно.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".