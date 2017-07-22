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Motorola Nio: зачем будущему флагману нестандартная частота обновления 105 Гц?

25 ноября 2020, 17:05




Недавно немецкое издание TechnikNews сообщило о намерении компании Motorola представить свой первый флагманский смартфон 2021 года под необычным названием «Nio». Издание опубликовало основные характеристики Motorola Nio, где утверждалось, что будущий телефон будет оснащен экраном с частотой обновления 90 Гц. Нельзя сказать, что эта частота обновления экрана является рекордной, но она вполне вписывается в высокий современный уровень.

Неожиданности возникли позже. Как сообщил разработчик XDA Мишаль Рахмаан, Motorola Nio может поддерживать крайне необычную частоту обновления - 105 Гц. Это выяснилось по тестовым образцам, которые сейчас испытываются «в поле» перед официальным запуском.

Откуда такая необычная частота? В чем подвох?

Motorola Nio: зачем будущему флагману нестандартная частота обновления 105 Гц?


По мнению эксперта, в настоящее время многие компании изучают возможности повышения частоты обновления экранов своих смартфонов. Это позволит не только расширить их область применения и использовать как геймерские, но также создаст нишу для внедрения новых приложений.

Например, во время тестового периода игрового смартфона ROG Phone 3 компании ASUS на этом устройстве допускался выбор режима с частотой обновления 160 Гц. Устройство, которое затем пошло в тираж, было выпущено с ограничением на меньшую частоту обновления 144 Гц.

Но вернемся к Motorola Nio. Необходимо напомнить, что в 2014 году подразделение Motorola Mobility, выпускающее смартфоны, было приобретено альянсом Lenovo. Эта компания активно развивается в разных направлениях, в том числе в сторону развития геймерских устройств.

Как сообщил Рахмаан, Motorola могла тестировать максимально возможную частоту обновления для своего нового флагмана Motorola Nio. Этим можно объяснить «нестандартный» выбор частоты обновления, равной 105 Гц.

Рахмаан предположил, что компания может тестировать более высокую частоту обновления по той же причине, что и SUS в случае с ROG Phone 3. По всей видимости, официальной частотой обновления станет уровень 90 Гц, но зато у Motorola появился практический опыт, который потом можно реализовать в других продуктах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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