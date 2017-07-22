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Ученые создали «антилазерный» опытный фидер для дистанционной зарядки

25 ноября 2020, 18:47




Ученые создали «антилазерный» опытный образец фидера для дистанционной зарядки. С его помощью можно получать энергию, передаваемую на расстояние бесконтактным путем с помощью лазера. Новый способ позволяет, например, дистанционно заряжать компьютер, размещая излучатель световой энергии в пределах той же комнаты и не требуя никаких подключений. Универсальность предложенной технологии зарядки позволяет заряжать, например, смартфон с любого возможного устройства.

Информация о разработке под названием «антилазер» с описанием испытательного стенда и прототипа недавно появилась среди публикаций отраслевого журнала Nature. В статье утверждается, что созданный прототип способен идеально передавать энергию в пределах комнаты. Такая невидимая энергия луча может запитывать телефон или ноутбук, не подключая его к розетке.

Ученые создали «антилазерный» опытный фидер для дистанционной зарядки


Выбор названия «антилазер» объясняет принцип, который используется в данном механизме. Если традиционный лазер представляет собой электронную «пушку», излучающую фотоны в упорядоченном строю, один за другим, то новое «антилазерное» устройство работает ровно наоборот. Оно «захватывает» фотоны, один за другим, получая от них энергию.

В процессе демонстрации новой технологии ученым удалось показать высокую эффективность предложенного способа передачи энергии. Как утверждает источник, антилазеры способны получить обратно около 99,996% переданной мощности.

Метод извлечения энергии известен давно и носит название Coherent Perfect Absorption (CPA) - когерентное идеальное поглощение энергии. Но есть одна особенность, которая до сих пор препятствовала созданию подобного механизма передачи энергии. Это ограничение заключается в строгой синхронизации устройств, которые отправляют и получают световую энергию. Сообщается, что новый метод использует особые магнитные поля, которые позволяют захватывать излучаемую энергию. Благодаря им, удается обойти существующее ограничение.



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