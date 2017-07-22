Известная американская компания Sphero, долгое время занимающаяся выпуском игрушек и всевозможными робошаров самого различного применения, в том числе для образования, стала базой для создания в начале этого года стартапа Six, которой поставил перед собой цель развития робототехнических изделий, опираясь на богатый накопленный ранее опыт материнской компании.
Недавно компания Six анонсировала свое первое изобретение - прочного робота ReadySight, способного перемещаться по любой местности, в том числе в самых сложных условиях завалов, пожарищ, подтоплений, мест боевых действий и пр. Прикладная функция робота - вести прямую потоковую трансляцию видео с места событий.
«Создание небольшого портативного робота с поддержкой потокового видео было действительно целью нашей команды основателей с 2012 года, когда мы работали в Sphero, - заявил Джим Бут, генеральный директор компании Six. - Но сети и другие технологии на тот момент времени были просто не готовы для реализации наших идей. То, что мы создали сейчас, отличается от существующих, аналогичных по назначению инструментов, прежде всего своей небольшой ценой».
Действительно, если посмотреть на робота ReadySight, то видно, насколько он прост с точки зрения его конструкции. Такой робот может «коренным образом изменить работу служб быстрого реагирования в опасных условиях». Как заявил Джим Бут, «ReadySight - это наш первый настоящий опыт реализации нового видения».
Вес робота составляет всего один фунт (0,45 кг). ReadySight способен катиться по любой поверхности, не теряя устойчивости. Его конструкция напоминает пару шин для миниатюрного трактора. Они позволяют преодолевать труднопроходимые участки местности и резко разворачиваться на месте, сохраняя при этом устойчивость. Вся конструкция отличается большой прочностью.
Робот ReadySight предназначен для использования в ситуациях, небезопасных для человека. Он может применяться как автономно, используя встроенную систему навигации, так и в полуавтономной режиме, получая команды дистанционного управления. Установленная внутри камера ведет потоковую передачу видео на смартфон или в центр управления. Робот ReadySight позволяет наблюдать за действиями с уровня земли.
Управление роботом осуществляется также через тот же смартфон, потоковая передача видео упрощает управление и доступна через существующие сети LTE.
Как утверждают в Six, новые условия распространения сетей обеспечивают «неограниченный диапазон возможностей для их робота». ReadySight может быть оснащен микрофоном и динамиком для двустороннего аудиообмена. Предусмотрена сменная оптика, которая выбирается в зависимости от прикладной задачи, позволяя использовать робота в разных средах, например, на земле и под водой.
Пока нет технических подробностей относительно нового устройства. Не объявлены также планы по его производству, как минимум, до третьего квартала 2021 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".