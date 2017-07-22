Чёрная пятница с Banggood: лучшие скидки в году уже здесь!
26 ноября 2020, 11:01
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Стартовавшая 13 ноября масштабная распродажа Banggood Чёрная пятница предлагает самые большие скидки. Это настоящий праздник с заманчивыми скидками, выгодными предложениями и миллионами купонов, привлекший множество людей, сумевших сделать чрезвычайно выгодные покупки. Но этот праздник не заканчивается! Цены продолжают идти вниз, а продукты от Xiaomi, Blitzwolf и Levono и вовсе предлагаются со скидками до 80%. По мере приближения пика распродажи, магазин предлагает всё больше купонов на общую сумму в $1 000 000! Не пропустите настоящий ценопад! Воспользуйтесь самыми выгодными предложениями, сделав настоящий новогодний подарок себе и своим близким!
Banggood Black Friday - это грандиозный карнавал со множеством выгодных предложений в самых разных категориях. Вас поразят грандиозные скидки на лучшую бытовую технику, которые дойдут до рекордных 80%! И это не говоря о том, что DOOGEE S88 Pro можно будет купить по фантастически низкой цене $194,99. Еще больше смартфонов от Xiaomi, Poco и OnePlus будут доступны по очень низким ценам. Вас ждёт грандиозная распродажа фирменной электроники и возможность купить потрясающий гаджет всего за $3,99. Более подробную информацию об этой акции можно увидеть по ссылке.
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