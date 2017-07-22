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Во Франции вводится маркировка ремонтопригодности на всю продаваемую электронику

26 ноября 2020, 12:00




Начиная с января 2021 года, во Франции вводится дополнительная маркировка при продаже любой электроники, включая смартфоны, планшеты, телевизоры и компьютеры. Это будет этикетка специального вида, через которую покупатель сможет узнать оценку ремонтопригодности своей покупки.

Нанесение новой этикетки будет обязательным для всех электронных устройств, продаваемых во Франции - так решили в результате голосования в Европарламенте в рамках законодательной инициативы «Right to Repair». Согласно законопроекту, обязательная этикетка «будет предоставлять потребителям четкую, видимую и легкую для понимания информацию о предполагаемом сроке службы и ремонтопригодности продукта на момент покупки».

Во Франции вводится маркировка ремонтопригодности на всю продаваемую электронику


На этикетке будет показана оценка ремонтопригодности электронного устройства, выставленная по 10-бальной шкале. Она будет учитывать простоту ремонта, цены и доступность запасных частей, статистику брака. Подобные оценки раньше делались на онлайн-ресурсах, но были доступны только для экспертов рынка. Теперь, благодаря вводимым меткам, оценки станут «документальными».

Оценка ремонтопригодности не только заставит производителей создавать более качественные и долговечные изделия, но и будет способствовать развитию сервисных сетей техобслуживания, повысит конкуренцию на рынке, сделает его более прозрачным. Ожидается, что она будет способствовать выпуску товаров с более длительным сроком службы.

Новая платформа также позволит принимать отзывы потребителей о соответствии индекса их реальной практике применения. Граждане смогут сообщать информацию, когда оценка изделия оказалась не соответствующей реальности. С 2022 года это может привести к вводу санкций против недобросовестных производителей.

Судя по недавно проведенному в ЕС опросу, 77% граждан ЕС предпочли бы отремонтировать устройство, чем выбросить его с покупкой нового. Ожидается, что введение во Франции метки ремонтопригодности станет примером для других европейских стран.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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