Начиная с января 2021 года, во Франции вводится дополнительная маркировка при продаже любой электроники, включая смартфоны, планшеты, телевизоры и компьютеры. Это будет этикетка специального вида, через которую покупатель сможет узнать оценку ремонтопригодности своей покупки.
Нанесение новой этикетки будет обязательным для всех электронных устройств, продаваемых во Франции - так решили в результате голосования в Европарламенте в рамках законодательной инициативы «Right to Repair». Согласно законопроекту, обязательная этикетка «будет предоставлять потребителям четкую, видимую и легкую для понимания информацию о предполагаемом сроке службы и ремонтопригодности продукта на момент покупки».
На этикетке будет показана оценка ремонтопригодности электронного устройства, выставленная по 10-бальной шкале. Она будет учитывать простоту ремонта, цены и доступность запасных частей, статистику брака. Подобные оценки раньше делались на онлайн-ресурсах, но были доступны только для экспертов рынка. Теперь, благодаря вводимым меткам, оценки станут «документальными».
Оценка ремонтопригодности не только заставит производителей создавать более качественные и долговечные изделия, но и будет способствовать развитию сервисных сетей техобслуживания, повысит конкуренцию на рынке, сделает его более прозрачным. Ожидается, что она будет способствовать выпуску товаров с более длительным сроком службы.
Новая платформа также позволит принимать отзывы потребителей о соответствии индекса их реальной практике применения. Граждане смогут сообщать информацию, когда оценка изделия оказалась не соответствующей реальности. С 2022 года это может привести к вводу санкций против недобросовестных производителей.
Судя по недавно проведенному в ЕС опросу, 77% граждан ЕС предпочли бы отремонтировать устройство, чем выбросить его с покупкой нового. Ожидается, что введение во Франции метки ремонтопригодности станет примером для других европейских стран.
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