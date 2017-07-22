Японская компания Fujitsu анонсировала выпуск нового смартфона Arrows NX9 F-52A с поддержкой 5G. С точки зрения своего технического оснащения аппарат выглядит довольно неплохо, и у него есть важная отличительная деталь: по своему дизайну он очень сильно похож на Galaxy Note10.
Смартфон Fujitsu Arrows NX9 F-52A работает на современном чипсете Qualcomm Snapdragon 765G, такой же выбор был сделан для LG Velvet и OnePlus Nord. В дополнение к нему прилагается 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Информации о наличии слота для карт памяти microSD нет. По всей видимости, его нет, что отражает особенность современного подхода к дизайну аппаратов.
Всю переднюю панель занимает 6,3-дюймовый OLED-дисплей FHD+, наверху по центру расположен вырез для 16-мегапиксельной селфи-камеры.
На этом стоит остановиться особо. Дизайн аппарата существенно отличается от тех, где используется вырез под камеру. Здесь реализована перфорация дисплейной панели. Обращает на себя внимание также датчик отпечатков пальцев, который находится под экраном.
На задней панели смартфона расположилась тройная камера вертикальной ориентации. Она составлена из основного датчика на 48 Мп, сверхширокоугольного модуля на 8 Мп и датчика глубины на 5 Мп.
Интересна сборка аппарата: она выполнена в виде стеклянного сэндвича на металлическом каркасе, что создает необычный, привлекательный вид.
Смартфон получил сертификат IP65 по пыле- и влагозащищенности. В отличие от многих других телефонов на рынке, где отсутствует 3,5 мм разъем для наушников, эта деталь остается и поддерживает Dolby Atmos.
Для подключения к сетям смартфон оснащен двухдиапазонным Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и поддержкой SA/NSA 5G. Имеется также обычная поддержка GPS и NFC для бесконтактных платежей.
Размеры устройства - 152x72x8,5 мм, вес 162 г. Аппарат работает под управлением Android 10. Батарея имеет емкость 3600 мАч и заряжается через порт USB Type-C.
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