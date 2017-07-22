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TSMC завершила строительство завода в Китае по производству 3-нм чипов

26 ноября 2020, 14:42




Тайваньская компания TSMC объявила о завершении строительства нового завода по производству 3-нм полупроводников в Южном Тайваньском научном парке (STSP). Теперь ожидается оснащение и настройка производства новым технологическим оборудованием, чтобы полностью подготовиться к запуску массового производства чипов на базе 3-нм техпроцесса. Согласно последним планам, завод начнет коммерческий выпуск 3 нм чипов через год - к 2022 году.

TSMC завершила строительство завода в Китае по производству 3-нм чипов


Это событие имеет важное значение для полупроводниковой отрасли, где сейчас происходят серьезные внутренние процессы. Необходимо напомнить, что ранее тайваньский производитель микросхем сообщал о соблюдении прежних сроков по внедрению массового производства с переходом на 3-нм техпроцесс уже в 2021 году. Но затем компания объявила о предстоящей задержке. Она переросла в отсрочку начала выпуска новых чипов.

Теперь объявлено, что запуск нового производства в 2021 году не произойдет из-за больших экономических рисков. Он был перенесен на 2022 год.

В настоящий момент TSMC находится в числе явных лидеров среди производителей, которые готовятся к освоению и внедрению передового 3-нм техпроцесса. Другие гиганты полупроводниковой промышленности, даже такие значимые, как Samsung, немного приотстали. Хотя они изо всех сил стараются догнать «беглецов», но для этого потребуется время.

Если постараться назвать основную причину задержки, то ее связывают с уже начавшимся процессом резкого роста цен на полуфабрикаты, необходимые в производстве полупроводников. Эти изменения затронули, в первую очередь, компании, которые обслуживают производство чипов, но следом резко возрастут цены не только на используемые ими материалы, но и на выпускаемую продукцию.

В то же время примечателен и другой факт. Как стало известно, TSMC недавно подписал соглашение с Arm, согласно итоговому документу которого, тайваньские академические и исследовательские компании получат бесплатный доступ к документам, связанным с разработкой новых процессоров. Этот доступ будет предоставлен им в исследовательских целях.



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