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AMD расширила поддержку технологии SAM на системные платы 400-й серии

26 ноября 2020, 16:03




Новая технология доступа к видеопамяти Radeon Smart Access Memory (SAM) была анонсирована компанией AMD вместе с запуском серии видеокарт RX 6800. Она рассматривалась как механизм, обеспечивающий дополнительный прирост производительности при совместном использовании процессора Ryzen 5000-й серии и видеокарты Radeon RX 6000-й серии.

Идея SAM состоит в следующем. В обычных ПК с Windows процессоры могут обращаться одновременно только к части графической памяти (VRAM), что ограничивает общую производительность системы. Технология SAM позволяет использовать одновременно весь доступный массив видеопамяти. Это достигается за счет добавления механизма прямой адресации из процессора к памяти видеокарты.

AMD расширила поддержку технологии SAM на системные платы 400-й серии

AMD расширила поддержку технологии SAM на системные платы 400-й серии


Новая технология избавляет от узких мест при работе с памятью и позволяет поднять общую производительность на ускорении операций передачи данных между процессором и видеопамятью.

Концептуально SAM повторяет прием, который был использован AMD при реализации функции BAR. Она позволяет повысить пропускную способность передачи данных при использовании протокола PCI Express.

AMD расширила поддержку технологии SAM на системные платы 400-й серии


Как уже бы отмечено, первоначально AMD заявила, что аппаратная поддержка для прямой адресации AMD Smart Access доступна только при использовании процессоров AMD Ryzen серии 5000 и графических видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии, установленных на совместимой материнской плате. Эта полезная функция рекламировалась как эксклюзивная для материнских плат AMD 500-й серии.

Позднее AMD доработала механизм и выпустила обновление AGESA v2 1.1.0.0. Одним из его новых элементов стала поддержка SAM на материнских платах B450 и X470 при условии обновления BIOS.

AMD расширила поддержку технологии SAM на системные платы 400-й серии




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