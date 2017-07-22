Компания Lenovo анонсировала в России четыре новые флагманские модели ноутбуков: классическую модель Lenovo Yoga Slim 9i, трансформер Lenovo Yoga 9i из серии Yoga, первый в мире ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold и ультратонкую модель ThinkPad X1 Nano, вес которой составляет всего 907 г. Вместе с этой премиальной линейкой компания представила также планшет премиум-класса Lenovo P11 Pro.
Ноутбуки Lenovo серии Yoga: классическая модель Lenovo Yoga Slim 9i и трансформер Lenovo Yoga
В новых устройствах серии Yoga разработчики Lenovo уделили большое внимание внешнему виду своих моделей. 14-дюймовый классический ноутбук Lenovo Yoga Slim 9i и трансформер Lenovo Yoga 9i выделяются не столько выбором авиационного алюминиевого сплава для корпуса, сколько использованием покрытия из натуральной черной кожи. Компания впервые использовала такое решение в своих ноутбуках.
Классическая модель Lenovo Yoga Slim 9i
Устройства оснащены процессором Intel Core 11-го поколения с интегрированной графикой Intel Xe. Отличное качество демонстрации контента обеспечивают видеокарта NVIDIA GTX 1650 Ti, высокая яркость (до 500 нит) и технологии Dolby Vision и Dolby Atmos Speaker System. Модели оснащены сенсорным IPS дисплеем с разрешением 4К и сертификатом VESA DisplayHDR 400.
Классическая модель Lenovo Yoga Slim 9i
14-дюймовая модель Lenovo Yoga Slim 9i - один из самых легких и тонких высокопроизводительных ноутбуков. Его вес составляет всего 1,26 кг, толщина корпуса - 13,9 мм. Устройство способно непрерывно работать до 20 часов.
Трансформер Lenovo Yoga 9i
Трансформер Lenovo Yoga 9i
14-дюймовый трансформер «2-в-1» Lenovo Yoga 9i может применяться и как ноутбук, и как планшет. В его комплект входит обновленный стилус, которым удобно писать и рисовать как обычной ручкой.
Ноутбуки Lenovo ThinkPad
В новой линейке ThinkPad Lenovo появились такие интересные модели, как первый в мире ноутбук со складывающимся экраном Lenovo ThinkPad X1 Fold и ультратонкий Lenovo ThinkPad X1 Nano.
Первая модель - Lenovo ThinkPad X1 Fold - выделяется 13,3-дюймовым экраном, который складывается пополам. В сложенном виде устройство имеет размеры не больше обычной книги.
Lenovo ThinkPad X1 Fold
Зачем это нужно? Пока сценарии применения не столь многочисленные, но разработчики надеются, что появление ноутбука с новым форм-фактором сделает пользователей изобретательнее. Они найдут свои варианты для применения, адаптировав их под собственные прикладные задачи.
Сейчас нижнюю часть экрана можно, например, оставить в виде сенсорной клавиатуры, а верхнюю переключить в режим «экрана» и использовать как второй монитор. Среди возможных прикладных применений устройства Lenovo ThinkPad X1 Fold - просмотр вебинаров. Удобно одновременно смотреть и вести записи стилусом на второй панели.
Другие варианты применения - «Планшет», «Электронная книга» или «Газета».
С точки зрения аппаратной начинки модель работает достаточно резво. Ее высокую производительность обеспечивает процессор Intel Core i5 с технологией Intel Hybrid.
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Другая модель - ультратонкий ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano с 13,3-дюймовым экраном. Она предназначена для тех, кто стремится получить высокую производительность, но желает пользоваться компактным устройством классического формы. Вес «малыша» составляет всего 907 г.
Несмотря на компактность, ноутбук оснащен мощным процессором Intel Core i7 11-ого поколения с графической картой Intel Iris Xe. Сенсорный экран ThinkPad X1 Nano имеет разрешение 2160х1350 пикселей. Он может раскладываться на 180°. Благодаря технологии Dolby Vision, обеспечена четкость и контрастность изображения при любом угле зрения.
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Мощность аккумулятора позволяет работать автономно до 13,5 часов. На зарядку модели до 80% уходит всего один час.
Планшет Lenovo Tab
Наконец, еще одна модель - премиальный Android-планшет Lenovo Tab P11 Pro в тонком корпусе из алюминиевого сплава.
11,5-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 2560x1600 пикселей и поддерживает HDR10 и Dolby Vision. Это позволяет не только удобно работать с планшетом в дороге, но и с удовольствием смотреть видео, получая реалистичную картинку. Этому способствуют также узкие рамки экрана (всего 6,9 мм).
Android-планшет Lenovo Tab P11 Pro
Четыре камеры позволяют получать качественные фото и снимать видео. Одна из фронтальных камер используется для распознавания лица.
Внутри Tab P11 Pro установлен процессор Qualcomm Snapdragon 730G с частотой 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 618.
Емкая батарея (8600 мАч) обеспечивает автономную работу до 15 часов. Устройство легкое (485 г) и элегантное (толщина 5,5 мм). Четыре динамика JBL 2,5 cc, поддержка технологии Dolby Atmos, умные алгоритмы для создания стабильного и объемного звучания удачно дополняют хорошее впечатление от данного устройства.
Android-планшет Lenovo Tab P11 Pro
При совершении видеозвонков можно даже размыть фон, чтобы обеспечить «правильную» картинку даже при внезапных звонках.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".