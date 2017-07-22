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Представлены умные часы Redmi Watch по самой демократичной цене

26 ноября 2020, 22:36




Бренд Redmi объявил о выпуске первой собственной модели носимых умных часов, которые получили название Redmi Watch.

Redmi Watch


С первого взгляда видно, что популярный китайский производитель не стремился удивить рынок чем-то фееричным. Он предложил добротные умные часы, собранные в прямоугольном корпусе. Это делает их узнаваемыми, но не броскими и не вызывающими. Внутри вполне обычный набор функций, которые востребованы пользователями: отслеживание параметров, связанных с занятиями фитнесом, контроль пульса и сна. Главной целью разработки, видимо, было сохранение доступной цены модели. Можно считать, что вендору удалось достичь поставленной цели.

Redmi Watch оснащены 1,4-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 320x320 пикселей и покрыты защитным стеклом 2,5D. Вендор предложил самые привычные цветовые решения, позволяя выбрать между черным, белым и темно-синим цветами. Чтобы хоть как-то разнообразить задачу пользователям, на выбор предлагаются силиконовые ремешки не только в один тон с цветом корпуса, но и розовый, и зеленый варианты.

Redmi Watch


«Традиционность» дизайна часов не означает их безликость. Xiaomi предлагает пользователям проявить себя в выборе вида циферблата. Это программные обои, зато уже на старте продаж предложено более 120 различных вариантов. Среди них можно покопаться с помощью приложения Mi Fit.

Redmi Watch


Часы поддерживают стандартный набор спортивных режимов, позволяющих оценить активность и помогающих вести здоровый образ жизни. Даже если погрузиться на глубину до 50 метров, то гарантирована их водонепроницаемость.

Для подключения к Redmi Watch можно использовать Bluetooth 5.0 BLE. Есть поддержка NFC. Вес достаточно символический - всего 35 граммов.

Время автономной работы часов составляет 7 дней при нормальном использовании и 12 дней при включенном режиме энергосбережения. Для зарядки необходимо использовать фирменную подставку, полная зарядка занимает 2 часа.

Redmi Watch будут продаваться по цене 45 долларов (3500 руб.).

Пока устройство запущено в продажу только на территории Китая и о международных поставках не сообщается. В то же время в списках на сертификацию FCC уже была замечена заявка на устройство, имеющее название Xiaomi Mi Watch Lite. Это позволяет предположить, что под таким названием новые часы Redmi Watch появятся в других странах.

Redmi Watch




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