24 ноября в Москве состоялось открытое мероприятие Intel Experience Day, которое компания проводит для развития своей экосистемы. На конференции эксперты вендора и ее партнеров обсуждают ключевые тренды, которые формируют развитие ИТ-индустрии в России и в мире. В рамках этого мероприятия Intel представляет также свои решения.
Основной тональностью этого года стало обсуждение путей создания новых возможностей для развития бизнеса и науки в сложных обстоятельствах, обусловленных пандемией. В число партнеров и участников мероприятия попали представители более 20 российских и международных компаний, включая Aggregion, ВКонтакте, МТС, ОИЯО (г. Дубна), ПАО МегаФон, РСК, SAP, SberCloud, Яндекс и другие.
Главными трендами этого года, по словам Натальи Галян, генерального директора Intel в России, стали четыре направления: 1) облачные решения класса PaaS, SaaS и IaaS для предоставления услуг; 2) интеллектуальные периферийные вычисления; 3) 5G и трансформация сетей; 4) развитие технологий искусственного интеллекта.
Главными темами этого года стали обсуждения инновационных проектов, созданных на основе аппаратных и программных технологий Intel в различных сферах - от конфиденциальных и высокопроизводительных вычислений до удаленного управления постаматами и разработки робота-дезинфектора.
Новую технологическую стратегию развития Intel в этом году обозначил Иван Кузьмин, генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России. Она заключается в стремлении создавать решения для совместного использование различных архитектур - «XPU-видение». Новые шаги к его реализации: выпуск Intel Server GPU, совершенствование драйверов и ПО, создание единой программной модели Intel oneAPI и поддержка открытого стандарта на ее основе.
Обсуждения в рамках Intel Experience Day были разделены на три тематические секции. Первый трек под названием Fusion был посвящен использованию технологий Intel для решения ключевых бизнес-задач. Второй трек под названием Hard собрал партнеров, которые занимаются закупкой и интеграцией компонентов Intel в свои конечные решения. Во время третьего трека под названием Soft ведущие разработчики партнеров рассказали о своих проектах. Например, эксперт компании Яндекс представил опыт оптимизации библиотеки CatBoost для платформ Intel, специалисты ПАО Мегафон рассказали о применении Intel VTune Profiler, а разработчики SberCloud выступили с докладом о роли инструментария Intel OpenVINO Toolkit в платформе AI Cloud.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".