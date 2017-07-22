Сегодняшний день стал знаменательным для всего мирового рынка, где ждут появления флагманских моделей смартфонов последнего поколения, в том числе с поддержкой нового стандарта сетей 5G и камерами сверхвысокого разрешения, по демократичным ценам. Именно на такой сегмент нацелена новая линейка флагманских смартфонов Redmi Note 9. В нее вошли модели Note 9 Pro 5G, Note 9 5G и Note 9 4G.
В настоящее время анонс затрагивал запуск продаж только в Китае. Однако ни у кого не вызывает сомнений, что скоро эти модели будут объявлены к продаже на других рынках, в том числе и в России.
С 1 декабря 2020 года новые модели Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 5G будут доступны для покупки в Китае по цене от 152 до 303 долларов (от 11 700 до 23 300 руб.).
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G
Смартфон Redmi Note 9 Pro 5G можно назвать топовым среди анонсированных флагманских моделей серии Redmi Note 9. Он оснащен новейшим 8-ядерным чипом Snapdragon 750G, изготавливаевым по 8 нм технологии с графическим ускорителем Adreno 619 GPU. На чипсете установлен модемный модуль X52 - тот самый, который «вмонтирован» в чипсет S765G.
Встроенное хранилище данных отвечает требованиям стандарта UFS 2.2. Благодаря использованию «ускорителя записи» Write Booster, производительность выросла в два раза по сравнению с UFS 2.1, которая применялась для устройств предыдущего поколения, как отмечает Xiaomi.
Смартфон Redmi Note 9 Pro 5G оснащен экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением FHD+ (1080p). Частота обновления экрана имеет премиальный уровень 120 Гц. Это позволяет использовать смартфон как геймерский аппарат, и в то же время он подходит для повседневного применения. Универсальность достигается за счет адаптивной настройки частоты обновления экрана, которая имеет шесть уровней - от 30 Гц до 120 Гц. Частота сенсорной функции, отражающая «резвость» считывания экранных команд и жестов, равна 240 Гц.
Передняя и задняя поверхности смартфона защищены стекловидным покрытием Gorilla Glass 5.
Главная «изюминка» новой модели - это премиальная камера с разрешением 108 Мп. Она использует 1/1,52-дюймовый сенсор Samsung ISOCELL HM2, работающий в паре с 7-элементной системой линз. Хотя сенсор ISOCELL HM2 меньше по размерам, чем HM1 (1/1,33 дюйма), используемый в S20 Ultra, он поддерживает ту же технологию объединения пикселей «9-в-1». Это позволяет добиваться очень высокой светосилы, которая значительно выше уровня, доступного для первых модели Xiaomi с камерой 108 Мп - там использовалась схема «4-в-1». При эффективном размере пикселя 2,1 мкм и в сочетании с Dual Native ISO и новым ночным режимом новый телефон способен заметно повысить качество съемки в темноте.
Основная камера на задней панели дополнена сверхширокоугольной камерой на 8 Мп (120°), макрокамерой на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Телеобъектив в модульном блоке отсутствует, но благодаря наличию основного сенсора с очень высоким разрешением его можно применять для 3-кратного цифрового зума без всяких потерь. Селфи-камера оснащена сенсором на 16 Мп.
Модель Redmi Note 9 Pro 5G имеет аккумулятор емкостью 4820 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Полная зарядка занимает всего 58 минут.
Антенная система телефона оборудована 11 антеннами. Это гарантирует устойчивый прием сигналов 5G, Wi-Fi и Bluetooth. Помимо 5G, предусмотрены каналы беспроводной связи NFC и ИК-порт.
Не забыли разработчики и про разъем для наушников 3,5 мм и стереодинамики.
Модель Redmi Note 9 Pro 5G стоит от 243 долл. (18 700 руб.) за базовую модель 6/128 Гбайт до 303 долл. (23 300 руб.) за конфигурацию 8/256 Гбайт.
Redmi Note 9 5G
Основное отличие модели Redmi Note 9 5G от топового Pro флагмана - это исползование чипсета MediaTek Dimensity 800U. Несмотря на меньшую стоимость по сравнению с чипсетами Qualcomm, он доказал свой достойный уровень, показав производителность, соразмерную с семейством чипсетов Qualcomm 700. Как утверждают в Xiaomi, чипсет 800U в два раза быстрее чипсета Redmi Note 8.
Модель Redmi Note 9 5G оснащена 6,53-дюймовый LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080p, 1080х2340) и стандартной частотой обновления. Яркость экрана может изменяться от максимального уровня 450 нит до минимального 1 нит. Это обеспечивает комфортную настройку для просмотра видео даже в ночное время. Дисплей сертифицирован TUV на низкий уровень излучения синего. Применяется покрытие Gorilla Glass 5 для защиты от царапин.
Основная камера представлена сенсором на 48 Мп (диафрагма 1/1,79, размер пикселя 1,6 мкм после объединения «4-в-1»). Камера может снимать видео 4K с частотой 30 кадр/сек. Сверхширокоугольная камера (118°) имеет разрешение 8 Мп. Помимо этого есть еще 2-мегапиксельная макро-камера. Селфи-камера имеет разрешение 13 Мп и позволяет снимать видео 1080p.
Емкость батареи равна 5000 мАч, быстрая зарядка обеспечивает мощность 18 Вт.
Цены на модель Redmi Note 9 5G начинается от 197 долл. (15 200 руб.) за базовую конфигурацию 6/128 Гбайт до 256 долл. (19 700руб.) за конфигурацию 8/256 Гбайт.
Redmi Note 9 4G
Самая младшая модель в новой линейке Redmi Note 9 4G выстроена на 11 нм чипсете Snapdragon 662. Основная память представлена хранилищем от 128 Гбайт стандарта UFS 2.2, которое не уступает по емкости моделям 5G. Объем ОЗУ начинается с 4 Гбайт.
Примечательно, что этот смартфон оснащается самой мощной батареей в линейке; ее емкость составляет 6000 мАч. При этом вес аппарата составляет чуть менее 200 г.
В комплекте с телефоном идет устройство для быстрой зарядки на 18 Вт. При умеренном потреблении заряда батареи хватает на два с половиной дня работы.
6,53-дюймовый LCD-дисплей очень похож на тот, который установлен для модели Redmi Note 9 5G. Он имеет разрешение Full HD+ (1080p, 1080х2340) и частоту опроса сенсорного экрана 120 Гц (частота обновления 60 Гц). Для защиты экрана используется покрытие Gorilla Glass 3.
Тройная камера на задней панели также похожа на то, что установлено у модели Redmi Note 9 5G: основной модуль на 48 Мп, сверхширокоугольная камера на 8 Мп (120°) и датчик глубины на 2 Мп.
Цены на модель Redmi Note 9 4G начинается от 152 долл. (11 700 руб.) за базовую конфигурацию 4/128 Гбайт до 228 долл. (17 500руб.) за конфигурацию 8/256 Гбайт.
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