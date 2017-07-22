Решительность Apple в отказе от процессоров Intel, в результате которой были анонсированы новые мобильные системы только на базе собственных процессоров Apple Silicon, заставила многих поверить, что разворот был сделан окончательный. Но известный своими надежными прогнозами эксперт под ником L0vetodream, заявил, что информация о «запрете на Intel» была преждевременной. Более того, он предположил, что в будущем 2021 году на рынке появятся новые и модернизированные модели MacBook, оснащенные процессорами от обоих производителей, т.е. как Apple Silicon, так и Intel.
Это заявление стало не единственным за последние дни. Ранее известный своими надежными утечками об Apple аналитик Минг-Чи Куо также заявил, что компания планирует выпустить улучшенные модели MacBook с Apple Silicon во второй половине 2021 года. Но при этом он обронил фразу, что «они будут не только на Apple Silicon».
Отмечается, что первые компьютеры Mac «Apple Silicon», в число которых вошли MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini, хотя и показали заметные улучшения в характеристиках, все равно сохранили ситуацию, когда на некоторых тестах, имеющих очень важное значение для выбора пользователей, модели на более дорогих процессорах Intel показывают все еще более высокие результаты.
В результате, считает L0vetodream, у американского разработчика сейчас есть в распоряжении более шести месяцев на работы по модернизации. Это дает Apple время еще больше улучшить производительность Apple Silicon. Но в обновленной линейке найдется место и для улучшенных моделей на базе Intel, считает он.
Будущий анонс о переходе на Apple Silicon для Mac ожидают услышать на WWDC в июне 2021. Все помнят о заявлении Apple, что переход на Apple Silicon займет около двух лет, и что новые Mac с процессорами Intel все еще находятся в стадии разработки.
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